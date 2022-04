Solo el 6,7% de los facultativos del SCS se suma a la jornada de huelga

Solo el 6,7% de los facultativos de Atención Primaria y Especializada del Servicio Canario de la Salud (SCS) se sumó este viernes a la primera jornada de la nueva huelga convocada por el Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (Semca), ante la ausencia de soluciones al abuso de la temporalidad. Así lo comunicó esta tarde la Consejería de Sanidad del Ejecutivo autonómico, que además precisó que el paro, que se produjo entre las 10.00 y las 12.00 horas, solo fue respaldado por las áreas de salud de Gran Canaria y Tenerife. En total, la protesta fue secundada por 231 profesionales, de los 3.446 que estaban llamados a participar.

Teniendo en cuenta los datos disgregados por islas, en Gran Canaria la huelga fue seguida por 105 efectivos, lo que representa al 7,25%, mientras que en Tenerife respondieron a la llamada 126, es decir, un 7,79%. La Confluencia de Médicos, un colectivo representado por Semca, ya ha anunciado que los próximos días de paro serán el 5 y el 6 de mayo, durante toda la jornada.

Lo cierto es que la indignación y la frustración fueron este viernes las otras grandes protagonistas de la cita. «El Tribunal Laboral de Canarias había citado hoy a nuestro Comité de Huelga y a los representantes de la administración sanitaria para intentar mediar en este conflicto y llegar a una solución, pero estamos completamente decepcionados porque la administración ni siquiera se ha presentado», lamentó la doctora Carolina López Veloso, especialista en Neurología en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín y una de las portavoces de la Confluencia de Médicos. «Nos parece una falta de respeto absoluta hacia nuestro colectivo y hacia nuestros pacientes», agregó.

Los afectados aseguraron sentirse «ninguneados», por lo que exigen a la Consejería que se preste a abrir un proceso de diálogo que sirva para decidir cómo tienen que ser las bases de los dos concursos de empleo que deben aprobarse este año –fase de méritos y oposición–. «Hasta que no convocamos una huelga en diciembre de 2020 no se nos escuchó de forma seria. Después, nos pidieron una tregua porque estábamos a la espera de una solución estatal –La Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público–. Entendimos que eso tenía que ser así y decidimos desconvocar la huelga, pero porque el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, se comprometió a continuar con unas negociaciones que ya suman dos años de recorrido», detalló la doctora.

Sin embargo, tras la aprobación de la ley «ha reinado el silencio». ¿Qué ha ocurrido? Tal y como explicó la neuróloga del hospital de referencia del área norte de Gran Canaria, la administración ni siquiera ha respondido a las cartas que les han enviado. «Gracias a la mediación del Diputado del Común pudimos tener una reunión con el consejero de Sanidad, pero el encuentro –que tuvo lugar el pasado 13 de abril– fue totalmente infructuoso. Por tanto, nos hemos visto obligados a convocar de nuevo una huelga hasta que nos escuchen y nos incluyan en el foro de negociación».

Por su parte, el doctor Jorge Boada, especialista en Radiología en el mismo hospital, garantizó que la situación que viven es «especialmente grave» para los médicos del Archipiélago. De hecho, siete de cada diez carecen de un contrato indefinido, si bien el 80% de ellos está en situación de abuso de contratación temporal sucesiva. «En el listado del Gobierno de Canarias hay especialidades enteras que figuran libres de personal en situación de temporalidad. Un ejemplo lo pone Cirugía General y, evidentemente, esto no es así, por lo que el dato roza lo esperpéntico», manifestó con asombro. Solo en el Negrín hay 23 cirujanos sin contrato fijo, de los cuales 12 pueden entrar directamente al concurso de méritos.

Pero eso no es todo, pues en base a la información que maneja el colectivo, en el primer borrador al que han tenido acceso «faltan plazas», lo que impedirá consolidar el puesto de muchos compañeros. No obstante, la agrupación tiene muy claro que no está dispuesta a aceptar «ni una sola vacante menos».

Próximas reuniones

Según afirmó esta mañana el director del SCS, Conrado Domínguez, en el marco de la celebración de la décima edición de las jornadas Actualización en Donación de Órganos y Tejidos para Médicos y Enfermeros de los Servicios de Urgencias y Emergencias de Canarias, la próxima semana habrá un encuentro con los representantes del Comité de Huelga. «Seguiremos hablando del número de plazas y compartiremos con ellos las novedades», dijo, tras recordar que el pasado miércoles tuvo lugar la reunión de la Comisión Técnica de Recursos Humanos en el Ministerio de Sanidad.

«Como ha dicho el consejero más de una vez, nosotros estamos abiertos a que nos hagan llegar cualquier tipo de información en este proceso de negociación, dentro del marco legal y democrático acordado. Ellos están trabajando sobre unos supuestos y una documentación que se ha entregado a las organizaciones sindicales, donde el número de plazas ronda las 8.000 y nosotros hablamos de 11.500, por lo que hay vacantes que no aparecen en esos listados», aseveró Domínguez.