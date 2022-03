Como cada año, decenas de miles de personas se presentan a las Oposiciones de Correos, y 2022 no será una excepción: el examen ya está de camino, y por lo tanto, también toda la información disponible para que acceder a una plaza no sea una tortura. Entre estos datos, los más buscados siempre son el temario, los requisitos de acceso y las características de un proceso que puede darte ese trabajo fijo que tanto deseas.

TEMARIO DE OPOSICIONES CORREOS 2022

Tema 1: Productos y servicios postales (ordinarios y registrados).

Tema 2: Valores añadidos y servicios adicionales.

Tema 3: Paquetería y e-Commerce. Soluciones digitales. Diversificación. Correos Market.

Tema 4: Oficinas de Correos: Productos y servicios. Envío de dinero.

Tema 5: Procesos de admisión. Información aduanera.

Tema 6: Procesos de tratamiento y soporte.

Tema 7: Procesos de entrega.

Tema 8: Herramientas corporativas (IRIS, SGIE, PDAs y otras). Aplicaciones móviles (APP's).

Tema 9: Correos: marco legal, organización y estrategia. Organismos reguladores.

Tema 10: El cliente: atención y calidad. Protocolos de venta y atención al cliente.

Tema 11: Igualdad y violencia de género. Seguridad de la información. Protección de datos (RGPD). Prevención de blanqueo de capitales. Compromiso ético y transparencia. RSC y Sostenibilidad.

Tema 12: Conocimientos de digitalización. Negocios digitales. Navegación e identidad digital.

EXAMEN DE LAS OPOSICIONES CORREOS 2022

El examen tiene 100 preguntas, de las cuales 90 son del temario general y 10 referentes a psicotécnicos. Las preguntas contestadas de forma errónea no restan, por lo que conviene responder a todas. La puntuación máxima que se puede obtener es 63, sumando a posteriori méritos como experiencia laboral en Correos (interinos o bolsas extraordinarias), carné de conducir válido (obligatorio en reparto) y certificados de idiomas.

REQUISITOS DE ACCESO OPOSICIONES CORREOS 2022

Todos los aspirantes deben tener entre 18 y 66 años, no ser ya trabajador fijo de Correos, no estar impedido ni inhabilitado para ejercer un cargo público, no expulsado en prácticas y tener la ESO. En algunos puestos, contar con carné de conducir propio es un requisito.