El viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Antonio Olivera, ha comentado que el Ejecutivo regional estudiará si el certificado covid voluntario es fundamental en el proceso de desescalada que está llevando a cabo.

Así lo ha explicado en rueda de prensa al ser cuestionado por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de no ratificar la prórroga de la modulación de horarios y aforos para los locales que pidieran el certificado a sus clientes o usuarios.

"Sanidad tendrá que analizar si en el proceso de desescalada que está articulando es fundamental la necesidad de volver a solicitar el certificado voluntario para, en caso de que se determine que sí, poder volver a hacer una solicitud", dijo.

No obstante, Olivera matizó que aún no se ha adoptado ninguna decisión en firme sobre este asunto y que será la Consejería la que analice la decisión y tome una decisión en los próximos días.

Por su parte, comentó que el motivo de la no ratificación no fue un motivo de fondo, sino de forma, ya que cuando se tomaba la decisión la medida ya había caducado y, por lo tanto, "no podía darle carácter retroactivo a un elemento que afecta a derechos fundamentales".