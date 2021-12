El Gobierno de Canarias inicia el proceso judicial para el certificado Covid obligatorio

El Gobierno de Canarias inicia hoy el proceso de ratificación judicial ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para implantar el certificado Covid obligatorio en hasta diez tipologías de establecimientos, actividades e instalaciones de uso público en las islas regidas por los niveles 3 y 4 de alerta sanitaria como medida de prevención contra la alarmante propagación de la sexta ola de coronavirus en Canarias.

Así lo anunció ayer Antonio Olivera, viceconsejero de Presidencia, en su comparecencia tras el Consejo de Gobierno extraordinario celebrado con motivo de la proximidad de las fiestas navideñas y las normas decretadas ante la «evolución preocupante» de la pandemia. A esta medida de control se suma, además, la de limitar las reuniones a un máximo de diez personas, salvo convivientes, exclusivamente en el ámbito familiar privado, y solo en las citas de Nochebuena y Navidad para las islas en los niveles 2 y 3 de alerta sanitaria.

Las medidas para el resto de fechas navideñas señaladas se revisarán «semana a semana»

En cambio, en el ámbito público, como establecimientos de ocio o restauración, el número máximo de comensales se restringe a seis personas, si bien la solicitud del certificado Covid permite beneficiarse de las medidas establecidas para un nivel de alerta inferior y que, en estos casos, elevaría el aforo permitido a ocho comensales.

En principio, estas medidas se circunscriben a las celebraciones de los días 24 y 25 de diciembre, puesto que las correspondientes a otras fechas navideñas señaladas, como el 31 de diciembre, 1, 5 y 6 de enero, se revisarán «semana a semana» y se dictaminarán en función de la situación epidemiológica en las islas. A este respecto, Olivera señaló que se realizará «un seguimiento diario y permanente de la pandemia pero, sobre todo, muy cercano y muy a corto plazo de la evolución en los próximos días para estas fechas».

A esto añadió que el Ejecutivo regional permanece a su vez a la espera de las «posibles decisiones» que se puedan pactar en la cumbre autonómica o conferencia de presidentes prevista mañana de forma telemática entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los mandatarios de las distintas comunidades para abordar las consecuencias de la sexta ola «y reforzar la cogobernanza y la cooperación institucional».

El pasaporte se exigirá en gimnasios, restaurantes, ocio nocturno, eventos o teatros, entre otros

Aforos

En cuanto a la instauración del certificado Covid obligatorio, esta orden recaerá sobre personas mayores de 12 años y tres meses, pues este espectro cuenta con la garantía de acceso a la pauta de vacunación completa, en las islas en niveles 3 y 4 que quieran acceder a determinados establecimientos, actividades o espacios públicos, tanto de titularidad pública como privada.

Así, el certificado Covid será obligatorio en los establecimientos de hostelería y restauración, cuya licencia de apertura contemple un aforo mínimo de 30 personas. Solo quedan exentos de esta medida los comedores (no cafeterías) de centros docentes de enseñanza reglada respecto del alumnado y el profesorado. También se exigirá en los establecimientos de ocio nocturno, de actividades recreativas y de juegos de azar, también con una capacidad mínima de 30 personas, así como en aquellos en los que, con independencia de su aforo, se permita el consumo de comida.

Por otra parte, se exigirá el certificado Covid en festivales musicales, eventos deportivos y espectáculos públicos con capacidad superior a 500 personas o, con independencia de esta cifra, en los que se permita comer o beber. En este punto, Olivera aclaró que esta exigencia no será aplicable para el derbi canario entre el Tenerife y Las Palmas, puesto que el fútbol y el baloncesto profesional se rigen por «una regulación específica y singular».

Sobre la posibilidad de un futuro aumento de las restricciones, Olivera señala: «Podríamos ir a más»

Gimnasios y espacios culturales

Además, también se debe presentar el certificado Covid para poder acceder a actividades culturales en cines, teatros, auditorios y recintos similares con un aforo de, al menos, 50 personas, o sin atender a dicho aforo si se autoriza comer o beber. Por último, también será obligatorio en gimnasios y equipamientos semejantes; en centros sanitarios para las visitas a los pacientes ingresados o cuando se acompaña a enfermos a consultas, pruebas diagnósticas, curas o tratamientos, salvo que sean menores, personas con discapacidad o en condiciones en las que quepa la excepción a criterio del personal sanitario del centro o establecimiento. Esto se aplicará también en los establecimientos residenciales, sociosanitarios o centros de día.

Con todo, una vez resuelta la ratificación judicial, el certificado Covid obligatorio entraría en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) y la intención del Gobierno es que esta se produzca «cuanto antes».

Por su parte, el viceconsejero de Presidencia ha apelado a la «responsabilidad» en las reuniones familiares en Nochebuena y Navidad e insiste en «mantener al máximo» las normas básicas de prevención de contagios (mascarilla, distancia de seguridad interpersonal e higienización), toda vez que ha sugerido que, para mayor tranquilidad, «se recurra a pruebas diagnósticas antes de estos encuentros».

No obstante, también ha destacado la posibilidad de ampliar este paquete de medidas si no se doblega la curva de contagios durante el tramo final de año y comienzos del próximo. «Podríamos ir a más», afirmó, y apeló no solo al sistema de los semáforos como medida de control y gestión de la pandemia, sino a que Canarias dispone de «un marco normativo administrativo que permitiría incrementar las restricciones».