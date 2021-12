El catedrático de Cirugía de la Universidad de La Laguna, pionero de trasplantes pancreáticos en Canarias, licenciado y doctor en Ciencias de la Información y doctor en Sociología, Antonio Alarcó, junto con la Comisión Mixta, serán los responsables de la Cátedra de Telemedicina, Robótica y Telecirugía, tras la firma del convenio entre la Universidad de la Laguna y la Fundación Canaria Kishoo. La rectora de la Universidad de La Laguna, profesora Rosa María Aguilar Chinea, y el presidente de la Fundación Canaria Kishoo, Prakash Kishinchand Rajwani, firmaron el convenio de colaboración para el patrocinio de la Cátedra Institucional en Telemedicina, Robótica y Telecirugía Fundación Canaria Kishoo-Universidad de La Laguna.

El acuerdo adoptado entre la rectora de la institución académica, profesora Rosa Aguilar, y el presidente de la Fundación Kishoo tiene por objeto impulsar la formación, docencia, investigación y la divulgación así como entrenamiento en Telemedicina, Robótica y Telecirugía, y la formación sanitaria y quirúrgica de los actuales y futuros profesionales sanitarios en Canarias. En definitiva, se pretende potenciar la preparación de los profesionales y el alumnado en medicina a distancia, una materia de plena actualidad y que en plena crisis sanitaria se torna fundamental (Telemedicina).

Tras la firma del convenio, se constituyó la primera comisión mixta encargada de la dirección de la misma. La creación de esta cátedra, la segunda en España en Telemedicina, Robótica y Telecirugía, es la culminación del reconocimiento de la Universidad de La Laguna a la dedicación y al trabajo del profesorado de la ULL y el personal especializado en esta materia del Hospital Universitario de Canarias (HUC).

Actualmente, en el HUC (Facultad de Medicina) existe un quirófano integrado (el primero de la Sanidad Publica Española) en su momento adquirido por el Proyecto Europeo Interreg-Intelhoma-Certem en el que se puede grabar y transmitir para que sus estudiantes no tengan que entrar en el quirófano y esterilizarse, pero que puedan seguir las operaciones que se hacen en él. Además, en el campo de la robótica se cuenta con simuladores para todas las patologías, que permiten operar las veces que se quiera pero sin ningún tipo de riesgo para los pacientes.

El catedrático Antonio Alarcó, afirmó que la telemedicina es el futuro, «pero también el presente en el que ya se ha formando a los profesionales en la misma». En materia quirúrgica, sistemas médicos robotizados como el Da Vinci, un instrumento del que dispone hace años el HUC, «permiten realizar intervenciones con cirujanos, donde la distancia no será un problema, tanto entre islas como al resto del mundo». En esta línea, la Cátedra podría asumir «la adquisición de nuevo equipamiento médico, al tiempo que pretende seguir avanzando en el estudio de la telemedicina». Alarcó destacó, además, la «gran apuesta de la Universidad de La Laguna por la alta tecnología y por favorecer el intercambio de formación».

Alarcó insiste en que «Canarias está a la vanguardia en medicina robótica y en telemedicina, aunque no podemos olvidarnos de que el hombre nunca será sustituido ni por la robótica ni por ninguna máquina, ya que quienes hacen y manejan los robots siguen siendo los hombres».

Por su parte, la Fundación Kishoo es una organización sin ánimo de lucro que persigue fines de interés general de participación o cooperación con otras entidades u organismos nacionales para potenciar actividades formativas. Es por ello que, a través del presente acuerdo, la Cátedra que desde hoy patrocina se encargará de impulsar el entrenamiento y la formación sanitaria quirúrgica a distancia del estudiantado del centro académico, algo que repercutirá positivamente en toda la sociedad canaria.

Al final, la telemedicina es una tecnología que lleva tiempo entre nosotros, «en mi caso llevo vinculado a ella más de 15 años, y en el momento de la pandemia es evidente que se ha puesto de manifiesto su absoluta utilidad y se ha convertido en imprescindible. En el HUC, tenemos el centro de entrenamiento y de formación de telemedicina robótica y telecirugía que es pionero en España y en Canarias –hay otro centro similar que coordina el profesor Manuel Maynar en Gran Canaria–, y que emana de unos proyectos muy potentes que ganamos con el programa de cooperación Feder: el Certem (Centro de Entrenamiento en Robótica y Telemedicina) y el Temecia (Telemedicina y Telecirugía), que fueron la base del desarrollo de este centro situado en el Hospital Universitario de Canarias y que está acreditado».

El profesor Antonio Alarcó Hernández nació en Santa Cruz de Tenerife. Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de La Laguna y doctor en Medicina y Cirugía en 1980, con sobresaliente cum laude por la misma facultad. Ha presentado tres tesis doctorales, siendo actualmente Doctor en Medicina y Cirugía, en Ciencias de la Información y Sociología, todas ellas con sobresaliente. También es especialista en Cirugía General y en Cirugía del Aparato Digestivo, en Cirugía Pediátrica, es diplomado en Gerencia y Dirección de Hospitales y Diplomado en Sanidad. Posee el Título Europeo de Trasplantes. Logró la titularidad como profesor de Patología y Clínica Quirúrgicas de la Facultad de Medicina de Universidad de La Laguna en 1986, recibió la habilitación como médico de Medicina General en el Sistema Nacional de Salud Español y Sistemas Públicos de Seguridad Social de la Comunidad Europea en 1995 y es catedrático de Cirugía desde 1996.

Además, es Jefe Quirúrgico por oposición nacional, Jefe de Cirugía General y Digestiva A del Hospital Universitario de Canarias y ha sido subdirector médico del HUC. Laboralmente, es profesor universitario desde hace más de 45 años y médico vinculado del HUC.

A lo largo de su extensa trayectoria profesional, ha recibido numerosos premios y distinciones como el Premio de investigación Doctor Diego Guigou de la Real Academia de Medicina de Tenerife, el Premio de investigación Agustín de Bethencourt en la rama de medicina, también ha sido galardonado en otras tres ocasiones con el Premio de investigación del Cabildo Insular de Tenerife convocados por la Real Academia de Medicina. Es académico de número de las Reales Academias de Medicina de Canarias y académico correspondiente de la Real Academia de Valencia y de la nacional. También forma parte de la Sociedad Económica de Amigos del País e Hidalgo de Nivaria, y ha recibido el Premio Teide de Oro y Cadena Ser por su labor en el ámbito de los trasplantes pancreáticos, Amable del Turismo y Convivencia Ciudadana 2019 (CIT), Estrella de Oro del Instituto para la Excelencia Profesional.

El Dr. Alarcó ha sido becado por el Gobierno de Canarias en el extranjero, así como en nuestro país para la iniciación del programa de trasplantes. Dichas estancias transcurrieron en el Presbiterian Hospital de Pittsburg (Pensilvania, Estados Unidos), con el equipo del Profesor Thomas E. Starzl, en dos épocas sucesivas, y en el Hospital Primero de Octubre, con el profesor E. Moreno González, los años 1986 y 1989, trabajando con el reconocido profesor Sollinger,

(Wisconsin, Estados Unidos) y el profesor Laureano Fernández Cruz en el Clínico de Barcelona. Ha ocupado los puestos de Vicedecano de la Facultad de Medicina y Vicerrector de Infraestructura y Equipamiento de la Universidad de La Laguna, diplomado en gerencia y dirección hospitalaria, fue subdirector médico del Hospital Universitario de Canarias.

Pertenece a numerosas sociedades científicas nacionales e internacionales, entre ellas la Sociedad Española de Cirugía, la Sociedad Española de Patología Digestiva, la Sociedad Española de Cirugía de Urgencias, la World Association of Hepato-pancreato-biliary Surgery, es Vicepresidente Mundial y Presidente de la Sección Española del Colegio Internacional de Cirujanos y miembro también de la American Society for Parenteral and Enteral Nutrition, de la European Society for Parenteral and Enteral Nutrition, de la Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral, presidente y fundador de la Sociedad Canaria de Cirugía, miembro de la Sociedad Internacional de Cirugía de la Obesidad, y de la Sección Española de dicha sociedad.

Ha sido presidente de los comités organizadores de múltiples congresos nacionales e internacionales, tanto del ámbito quirúrgico, como en el de formación quirúrgica.

Es autor de 24 libros y de más de 600 artículos médicos publicados en revistas especializadas nacionales e internacionales, además de ser colaborador habitual en decenas de medios de comunicación. Tiene, como faceta a destacar, un gran interés en el mundo de las urgencias sanitarias. En esa línea de trabajo, es actualmente director académico del Máster Universitario de Medicina de Urgencias, del que se llevan celebradas actualmente ocho ediciones y poseedor de cuatro másteres universitarios en distintas materias (Gestión Médica, Telemedicina, Nuevas Tecnologías y Comunicación Europea). Igualmente, ha sido director académico del Máster de Gestión Socio-Sanitaria, editor de la revista International Surgery y director de la revista Canarias Quirúrgica.