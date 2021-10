La Fundación Cajacanarias ofrece el debate ‘El valor de la familia ante la diversidad’

Desarrollo

De este modo y bajo el título El valor de la familia ante la diversidad, la maestra de Educación Especial María Loño moderará el debate entre Pablo Pineda, primer europeo con síndrome de Down con licenciatura universitaria; y Marga Cañadas, terapeuta ocupacional y antropóloga, con Doctorado en el campo de la Atención Temprana y la Familia.

La familia es la influencia más poderosa en el desarrollo de los niños. En ocasiones, es más fácil pensar que hay familias que no quieren colaborar, que prefieren delegar, que no son capaces, no pueden o no tienen tiempo. Durante esta segunda y última sesión, ambos intervinientes dialogarán acerca de las competencias profesionales que favorecen la colaboración de la familia y la necesidad de un sistema que las incluya como parte del equipo.

Experiencias

Con Hablemos de Educación, la Fundación CajaCanarias presenta un espacio abierto al diálogo y la reflexión en el que profesionales y expertos de diferentes disciplinas, implicadas directa e indirectamente en el ámbito docente, comparten conocimientos y experiencias con la intención de ofrecer propuestas inspiradoras, aplicables a cualquier situación comunicativa presente en los procesos de aprendizaje que tienen lugar tanto en la familia como en el centro educativo.

El eje central de la presente edición ha sido la educación especial, entendida esta como el proceso a través del cual familia y escuela participan en la formación integral de niños y niñas que, ante cualquier dificultad, precisan de apoyo, recursos y atención específica.