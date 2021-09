El jueves se inaugura el curso escolar 2021/2022 en Canarias. El acto oficial será en El Hierro, a donde acudirá la consejera de Educación, Manuela Armas, con la «tranquilidad» que dice sentir ante el inicio de las clases. Este año llega con pocas novedades en cuanto a medidas sanitarias pero sí con cambios estructurales como una bajada permanente de las ratios. En este sentido, Armas desea «continuar aumentando la plantilla de docentes».

¿Con qué sensaciones afronta el inicio del próximo curso?

Este curso tenemos la ventaja de las clases presenciales del año pasado, que nos dieron experiencia en todos los ámbitos. Fue un experimento positivo con la presencialidad en todas las etapas, al contrario de lo que ocurrió en otras Comunidades Autónomas, que lo van a tener más complicado este año, porque para ellas es el primero. En ese sentido tenemos una cierta tranquilidad pero yo no quiero dejar de recalcar la necesidad de prudencia porque la pandemia sigue entre nosotros. Tenemos que ser muy cuidadosos pero afrontamos este curso mejor que el año pasado, seguro.

Algunas de las principales medidas en las aulas se relajan un poco. Hay más grupos burbuja y la distancia interpersonal ha descendido. ¿Cree que esos aspectos pueden dar una sensación de falsa normalidad?

No nos podemos relajar en absoluto, menos en algo tan serio como en el trato a los niños. Las medidas de Infantil y Primaria no se han movido porque los grupos estables de convivencia, los grupos burbujas, dieron muy buen resultado, así como el protocolo cuando aparecía un caso sospechoso de ser positivo en la comunidad educativa. Todo eso será igual porque además, si apareciera un caso solo se tendría que aislar a ese grupo, lo que permite que el colegio continúe funcionando, como el pasado curso, cuando no se tuvo que cerrar ningún centro al completo. Eso nos da mucha tranquilidad. En Secundaria sí existen diferencias este año pero hay que recordar que la mayor parte de los alumnos de esta etapa estarán vacunados a lo largo de las próximas semanas, lo que nos permite ahora dar ese margen mayor. Pero todo este documento de medidas está vivo y abierto a todas las recomendaciones que haga Sanidad. Si en algún momento la situación empeorara, siempre nos quedan las clases mixtas o las virtuales. En ese sentido hemos avanzado mucho en Canarias, donde hemos sido pioneros.

Ha descendido el número de matriculaciones en Canarias para el curso que empieza. ¿Puede tener que ver con el miedo de las familias al virus?

Aún no tememos los datos exactos de matriculaciones pero es cierto que ha habido un descenso, sobre todo en la entrada al sistema educativo, entre los niños de 3 años. La natalidad ha bajado mucho, lo que tiene consecuencias también en el número completo de alumnado matriculado. Por otro lado, suponemos también que esto tiene que ver con la crisis que estamos viviendo. Ha pasado en otras ocasiones que las personas se trasladan a vivir a otros lugares y eso es posible que haya influido en la bajada de matrículas. Yo entiendo el miedo que podían tener las familias el año pasado al enviar a sus hijos al colegio pero el hecho de que todo haya salido bien les ha dado más confianza para que este año todos los que puedan acudir a la clase, lo hagan. Yo siempre he dicho que la presencialidad no se puede sustituir por nada porque los niños que van a la escuela no solo reciben contenido sino que también socializan, que es algo fundamental en la infancia. Los negacionistas existen pero aquellos niños que por razón médica no puedan acudir a las clases presenciales, los podremos atender de forma virtual.

En ese sentido, ¿a cuántos alumnos tuvieron que atender de forma virtual durante el pasado curso escolar?

Hemos atendido a más de 150 niños gracias a lo que primero se denominó Aula en Red y que ahora ya es un centro especializado. Hay una diferencia abismal entre el principio de la pandemia y la actualidad en lo que se refiere a los medios virtuales en la enseñanza. Cada día estamos más preparados porque esta situación nos ha obligado a disponer de una serie de nuevos elementos necesarios. Creo que tenemos todas las condiciones para que las familias estén tranquilas.

El descenso de las matriculaciones se produce sobre todo en la etapa Infantil, coincidiendo con la puesta en marcha de un programa por parte de la Consejería de Educación para fomentar la escolarización temprana. ¿Provoca este hecho que desde la Administración pública canaria se replanteen esas políticas de trabajo?

A pesar de no ser una etapa obligatoria, ya es muy complicado que una familia con un niño de 3 años no lo envíe a la escuela. Pero donde tenemos que realizar un avance importante es en la etapa de 0 a 3 años porque Canarias tiene pocas plazas que ofertar en ese sentido. Por eso hemos creado el plan de escuelas infantiles en el que ya hemos avanzado bastante. Además de ser un documento que todas las Comunidades Autónomas deberían tener, así lo indica también la Ley Canaria de Educación. Espero que ese plan esté terminado antes de final de año porque ya hemos tenido los primeros contactos con la Federación Canaria de Municipios, porque hasta ahora son los ayuntamientos los que han ofertados los plazas públicas de guarderías o escuelas infantiles. Es muy importante reforzar esa etapa.

Esta crisis no solo deja consecuencias en la forma de afrontar la enseñanza sino que también está obligando a aumentar las ayudas al alumnado más vulnerable porque, lamentablemente, está aumentando. ¿La Consejería tiene previsión de aumentar estas partidas para afrontar el aumento de peticiones?

Efectivamente, el año pasado aumentó el alumnado de cuota cero en Canarias. Hace unos años solo había peticiones de unas 6.000 o 7.000 familias pero estos dos últimos cursos escolares hemos tenido que atender a 14.000 y más de 15.000, respectivamente. Mientras exista la necesidad, la Consejería convocará esas ayudas. Pero no solo para los alumnos de cuota cero, sino también para ayudas de clase C, B o A, que son subvenciones más pequeñas pero que también hay que sumarlas a esos más de 15.000 alumnos de este año, por ejemplo. Es un servicio complementario de la Educación porque es un servicio muy social pero yo creo que cuando tenemos una responsabilidad pública, no podemos parcelar las necesidades de las personas. Pero no solo ahí. Han aumentado las peticiones en todas las ayudas. En los dos meses de verano, la Consejería ha abonado más de 3,7 millones para la cuota de comedor. Cada año abonamos más de 42 millones de euros para atender al servicio de transporte escolar o más de ocho millones para las ayudas al material escolar. Las familias vulnerables deben saber que sus hijos estarán bien atendidos.

Estos días se ha anunciado que algunos municipios canarios optarán por no ofrecer actividades extraescolares durante el curso que empieza para evitar contagios. ¿Le parece una medida desmesurada dado que tanto el Ministerio de Educación como la propia Consejería canaria han optado por conferir cada vez más normalidad a las clases?

Es mucho más costosa la organización de estas actividades con niños de diferentes grupos y si hay ayuntamientos que han optado por suspenderlas es porque no han visto otra salida. Nosotros hemos ayudado a los ayuntamientos y a las ampas en todo lo que hemos podido para organizar estas actividades extraescolares y también en la recogida temprana y tardía, que es otro servicio del que se encargan ellos. Les hemos facilitado un protocolo, validado por Salud Pública, para que todo eso se pueda hacer con todas las garantías de seguridad. Supongo que los ayuntamientos habrán tratado de hacer sus protocolos pero no cabe duda que es bastante problemático. Deberían tener la imaginación suficiente para buscar fórmulas que garanticen las actividades, porque son muy necesarias, como las deportivas, por ejemplo.

En los últimos años Canarias ha logrado reducir su tasa de abandono escolar, ¿puede tener consecuencias negativas en esos buenos datos el descenso de las matriculaciones o la crisis actual?

Creo que las mejoras que hemos logrado van a perdurar, a pesar de todo. Yo siempre digo que ayudaría tener una mejor oferta educativa para reducir el abandono escolar temprano. Lo importante es no perder al alumnado porque, si eso ocurre, luego será muy complicado recuperarlo, y en eso tiene mucho que ver que la oferta educativa sea diversa, atractiva y que fomente la empleabilidad. Por todo eso, de cara al curso que empieza, hemos ampliado la oferta, la hemos diversificado y adaptado al mercado actual. Además, hemos introducido la Formación Profesional Dual, que amplía las prácticas en empresa y además serán remuneradas. Hemos introducido títulos bilingües y los cursos de especialización, y todo eso ayudará a que el alumno no abandone el sistema educativo. En épocas de crisis, los chicos vuelven al sistema educativo porque ven que fuera no hay ningún otro atractivo.

La contratación profesores de refuerzo para el curso se ha hecho en esta ocasión por el curso completo. ¿Es un primer paso para hacer que estos profesores permanezcan de manera permanente en plantilla?

Además de los profesores de refuerzo covid, hemos aumentado en 1.016 docentes la plantilla del Archipiélago. Ellos desempeñarán una labor muy necesaria en Canarias. En la Consejería estamos muy orgullosos porque, además de afrontar la pandemia, nos hemos seguido ocupando de las necesidades del sistema educativo canario. En ese sentido, avanzamos en la atención a la diversidad y al alumnado más vulnerable. Hemos decidido aumentar la plantilla para garantizar la calidad de la educación. Además de esas plazas estables en el sistema, que ya nos hacían falta, tendremos otros profesores que permitirán dar cumplimiento a los protocolos sanitarios. El tiempo trabajado durante estos dos cursos de estos profesores de refuerzo les será muy útil para cuando se presenten a una oposición o cuando vayan a ser contratados como interinos.

El curso comienza con un alto porcentaje de la comunidad educativa vacunado, incluido los propios alumnos, pero ¿se plantean algún tipo de campaña o programa para continuar la vacunación a lo largo del curso?

Afortunadamente ya tenemos al 95% de los docentes vacunados con pauta completa y es un colectivo que ha sido muy consciente de la necesidad de vacunarse. El 5% restante no creo que no se haya vacunado por falta de campañas de información o concienciación. No creo que haya que hacer campañas específicas para los docentes pero creo que todo lo que tenga que ver con el tema sanitario lo debe plantear y organizar Sanidad y nosotros nos coordinaremos de manera estrecha.

El Consejo del Gobierno de Canarias aprobó esta semana un decreto ley en el que se establece que para determinadas actividades laborales se podrá pedir el certificado de vacunación. ¿Cree que los docentes deben estar incluidos en ese grupo?

Me parece que es algo conveniente. A mí me gustaría que se exigiera el certificado de vacunación a la comunidad educativa porque es una seguridad. Si yo hubiera tenido dudas no me hubiera vacunado y además la educación es un sector esencial.

Las medidas para contener la pandemia han puesto de manifiesto las deficiencias de algunos centros en cuanto a sus infraestructuras. ¿Contempla la Consejería alguna mejora en este sentido de cara al próximo curso?

Si no fuera por la pandemia, muchos barracones se hubieran quitado, pero ha habido centros que nos han pedido que los dejemos por ahora porque son imprescindibles para dar clase. Con las obras que se han hecho para abrir nuevos colegios en Lanzarote y Fuerteventura podemos eliminar 17 aulas modulares pero hay sitios en los que, a pesar de que se podría prescindir de ellas, nos han pedido seguir utilizándolas para garantizar los desdobles. Pero es cierto que si seguimos con el ritmo de trabajo que llevamos, podemos hacer desaparecer las aulas modulares.

Este nuevo curso también llega con la entrada en vigor de algunas medidas contempladas en la nueva Ley de Educación. ¿En Canarias qué cambios se podrán observar?

Una de las cosas fundamentales es el desarrollo del currículo, y ya estamos trabajando en ello aunque en las aulas no se verá hasta el próximo curso, y solo en algunos niveles. Los primeros cambios que sí se han podido observar están en la convocatoria de matriculaciones, en las que los criterios para acceder a un centro han cambiado levemente. La orden de evaluación por la que se promueve la promoción también tiene que ver con esta nueva ley.

Más allá de la pandemia, este curso también traerá aparejados cambios estructurales como la bajada permanente de ratios pero que a sindicatos e incluso al Consejo Escolar de Canarias le han parecido insuficientes.

Hay que hacer pedagogía con esto. En Canarias, tenemos una ratio alumno-profesor que está en la media nacional. Pero eso no es suficiente porque nuestro sistema educativo necesita más profesores para que realicen otras labores igual de necesarias, como la atención a la diversidad. De cara al próximo curso hemos actuado en los niveles en los que nos parece importante que descienda el número de alumnos más rápido.