Trujillo se congratula de que en Canarias no haya especial incidencia de grupos que se niegan a vacunarse, como sí ocurre en otras regiones de España y en otros países. Aún así destacó que algunos estados ya están poniendo en marcha mecanismos coercitivos para obligar a la vacunación, si no de manera directa porque no se puede hacer, al menos que esos mecanismos permitan que las personas que no se quieren vacunar, sí lo hagan. Más temprano que tarde estos mecanismos se extenderán por todo el mundo pues para acabar con la pandemia es necesario.