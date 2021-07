El presidente canario, Ángel Víctor Torres, ha avanzado este jueves, antes de la reunión del Consejo de Gobierno que "no es previsible que se acuerde que alguna isla aumente de nivel" como "también se descarta que bajen". No obstante, Torres ha subrayado que el Ejecutivo estará muy pendiente de los datos de los próximos días para ver si confirman que la región empieza o no a doblegar la curva de esta quinta ola estival, en el marco de la que se prevé que se alcance "en pocos días" la inmunidad de grupo.

Torres también ha precisado que el documento que el Ejecutivo regional ha solicitado que se pueda exigir para acceder al interior de determinados espacios es el certificado de vacunación, no el certificado verde que rige en la UE para facilitar la movilidad.

Tras presidir una reunión del consejo rector de Casa África, Torres ha aludido así a las declaraciones efectuadas este miércoles por la ministra de Sanidad, Carolina Darias, quien subrayó que en España no es obligatorio vacunarse, después de que Canarias estudie hacerlo con los empleados públicos, y recalcó que no se puede dar otro uso que el que tiene al certificado verde o pasaporte covid.

Preguntado por las medidas cautelarísimas que ha pedido el Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para que suspenda la exigencia de este salvoconducto para acceder al interior de los establecimientos, al estimar que esta norma podría chocar con derechos fundamentales, Torres ha dicho que su Gobierno "seguirá tomando las decisiones que los expertos trasladan que hay que tomar para frenar los contagios".

Aunque ha avanzado que los datos epidemiológicos de las últimas 24 horas, que se darán a conocer en breve, son iguales e incluso algo inferiores en algunas islas a los registrados hace una semana, ha subrayado que lo que preocupa ahora es la ocupación de algunas UCI, que ya es del 23 y del 20 % en La Palma y Tenerife, respectivamente, "algo que no ocurrió en los peores meses de 2020".

"No se trata de ir contra la libertad de nadie, sino en favor de la solidaridad colectiva. Hay quienes van contra la evidencia científica", asevera Torres

"Seguiremos defendiendo lo mejor para la salud, si bien es cierto que cuantas menos herramientas tengamos, más difícil será. Los datos contundentes son los positivos, los ingresos y la ocupación de UCI", ha aseverado Torres, quien ha añadido que esos han sido los parámetros que el Gobierno canario ha analizado para solicitar la prórroga de la medida que limita el número de personas que puedan estar reunidas en espacios públicos y privados.

Respecto a la propuesta que el Ejecutivo que preside prevé estudiar para obligar a los empleados públicos a vacunarse, pese a que la inoculación frente a la covid-19 sea voluntaria, tal y como recordó este miércoles la ministra Darias, Torres ha insistido en que "no se puede ir contra la evidencia científica" que indica que la vacuna reduce las muertes por esta enfermedad.

Además, ha estimado que "los empleados públicos en hospitales, residencias, centros educativos y administrativos son los primeros que han de dar ejemplo y deberían estar vacunados, una idea que" ha considerado que "comparte la mayoría de la sociedad canaria".

"No se trata de ir contra la libertad de nadie, sino en favor de la solidaridad colectiva. Hay quienes van contra la evidencia científica, que es la que cifra en más de 800 las personas muertas por la covid en Canarias", ha referido.

En cualquier caso, el presidente canario ha añadido que su Gobierno no dispondrá "nada que no tenga cobertura jurídica", aunque sí la tenga en la esfera de la ética, en virtud de la cual ha hecho un llamamiento a la población para que acuda a vacunarse al tiempo que ha celebrado que las islas sean "la segunda comunidad que más vacuna".