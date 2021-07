La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias informó que los nuevos niveles de alerta aprobados en el Consejo de Gobierno entran hoy en vigor, tras pasar unos días desde su anuncio. Así, El Hierro se sitúa en nivel 1, Lanzarote y La Gomera, en el 2, Gran Canaria, Fuerteventura y La Palma, en el 3 y Tenerife pasa el máximo, al 4. Este nivel llega con una modificación de las medidas originarias, mucho más suaves que cuando se creó el sistema de semáforos en Canarias.

La novedad será la entrada en vigor del certificado covid que acreditará que la población canaria cuenta con la pauta vacunal completa. En caso de no haberla recibido aún, deberá mostrar el resultado negativo de una prueba PCR o de antígenos realizada hasta 72 horas antes. El certificado tendrá que ser presentado por todas las personas que quieran acceder a interiores y tengan más de 18 años, es decir, que se requiere para entrar en establecimientos de hostelería y en instalaciones deportivas y culturales. En este nivel 4 se permitirá la actividad en interiores de bares y restaurantes con un 50 % de ocupación como en el nivel 3, y los gimnasios tendrán un aforo máximo del 33%, igual que en el 3. Los locales podrán cerrar a las 00.00 horas y las actividades y servicios que tengan ese horario.

En el nivel 3, que se aplica en tres islas, incluida Gran Canaria, donde el aforo del interior de restaurantes y cafeterías será del 50%, el 10% de estos comensales deberán contar también con el certificado covid que acredite que están vacunados, que han pasado la enfermedad en los últimos seis meses o que tienen una PCR negativa en las últimas 72 horas. En las terrazas el aforo permanece al 75%. El máximo de comensales es de seis por mesa en las terrazas y cuatro en el interior, aunque podrán aumentar a seis dentro si se trata de personas con la vacunación completa. En las barras solo pueden coincidir dos consumidores y las cafeterías, bares y restaurantes podrán abrir hasta las 00.00 horas.

En Tenerife podrá haber reuniones de dos personas no convivientes en espacios de uso público o privado, salvo en hostelería y restauración donde aumenta el número. En Las islas de nivel 3 , el máximo de personas no convivientes que pueden reunirse en espacios públicos y privados es de cuatro. Las actividades culturales se establecen al 55 %, como en el nivel 3, pero exigiendo certificado covid en el nivel 4.

En el 3 se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas después de las 22.00 horas en comercios minoristas. También el cierre antes de las 22.00 horas de parques, playas y espacios públicos en los que sea previsible la celebración de botellones y se produzcan aglomeraciones. Los centros y parques comerciales tendrán un aforo máximo del 25% y el transporte público regular terrestre, urbano y metropolitano contará con un aforo del 33% y se reforzarán las líneas de mayor afluencia.

También en fase 3, las iglesias y velatorios están sujetas a un aforo máximo del 33%; no se podrán realizar visitas a hospitales, salvo en situaciones necesarias a criterio facultativo o del centro. En el ámbito laboral, se recomienda el uso del teletrabajo y de las reuniones telemáticas y que el número de empleados de modo presencial en la empresa no supere el 33% de su aforo. Las residencias de mayores y centros para discapacitados no se verán afectados por el cierre en las islas en fase 3.

Canarias quiere aplicar el toque de queda para blindarse ante nuevos contagios. En este sentido, el Tribunal Supremo tiene de plazo hasta el viernes para pronunciarse sobre el recurso del Gobierno reginal contra la decisión del TSJ de denegar el toque de queda de 00.30 a 6.00 horas en las islas en nivel de alerta 3 y 4.