Las trabajadoras del proyecto Base 25, de Cáritas Diocesana, constatan en su trabajo diario que la situación de las personas con escasos recursos económicos o en riesgo de exclusión social va en aumento en Tenerife. En los meses que han transcurrido del 2021 ya han gestionado tantos casos de desahucios como a lo largo de todo el año pasado. Y eso representa más de medio millar de problemas que afectan de forma directa a unas 1.540 personas.

Así lo afirma Alejandra Hernández, trabajadora social y coordinadora de este proyecto, que está impulsado por la citada ong católica y cuenta con financiación del Cabildo de Tenerife, así como, en menor medida, del Ayuntamiento de La Laguna.

La percepción del equipo de profesionales que atienden a estos ciudadanos con riesgo de perder su casa es que, entre enero y julio, se ha producido una continuación del fenómeno que ocurrió en la segunda mitad del ejercicio 2020; es decir, una vez que los juzgados recobraron su dinámica habitual después del confinamiento.

Las trabajadoras de Base 25 dedican su tiempo a dos grandes grupos de afectados. Uno está conformado por aquellas unidades familiares que ya se hallaban en situación de vulnerabilidad antes de la llegada de la pandemia del coronavirus, que ahora se encuentran en peores circunstancias. Y el otro lo integran aquellas familias que han perdido todos o buena parte de sus ingresos económicos a raíz del frenazo económico generado a raíz de los intentos de control de la expansión masiva del covid-19. Estas últimas suponen nuevos perfiles.

La portavoz de esta iniciativa de Cáritas advierte de que el Gobierno de Canarias se adelantó al del Estado en el 2020 a la hora de aprobar las ayudas al alquiler o el ingreso de emergencia, por ejemplo. Sin embargo, explica Hernández, «las gestiones son lentísimas», pues tiene conocimiento de ciudadanos que todavía no han cobrado dichas aportaciones cuando ha transcurrido más de un año de su solicitud.

Según Alejandra, las personas afectadas por un proceso de desahucio pueden acudir al equipo de Base 25 desde que reciben el burofax de la entidad bancaria o desde el momento en que el casero avisa del inicio del procedimiento. Aclara que ya entonces puede empezar el asesoramiento.

La función del personal de esta iniciativa es informar y acompañar a familias o ciudadanos que están en riesgo de pérdida de su domicilio por el inicio de un procedimiento de ejecución hipotecaria, el impago del alquiler o diferentes maneras de «precario» (aquellos casos en los que no hay vínculo legal con la casa donde se reside). Dentro de este último apartado pueden registrarse varias realidades, desde la ocupación de un inmueble propiedad de un banco hasta aquellos vecinos que tenían un contrato de alquiler con el propietario, pero es a este último a quien la entidad financiera les ha quitado la titularidad por no poder hacer frente a las cuotas. También puede darse la situación de que el dueño venda la casa y el nuevo titular decida no continuar con dicho inquilino.

Según Hernández, desde el 2019 la Ley establece que el nuevo propietario tiene que asumir el contrato de alquiler, pero no ocurre igual en aquellos documentos firmados entre las partes antes de la entrada en vigor de esa normativa. En los denominados casos de «precario» también pueden darse otras situaciones. Una de ellas es la pareja que se separa y el domicilio queda en manos de la persona que tiene la guarda y custodia de los hijos menores de edad. Cuando estos últimos llegan a la mayoría de edad, la otra parte reclama la utilización del inmueble, al considerar que existe un cambio del régimen de uso y disfrute de la casa. Otra modalidad de «precario» se registra por el usufructo sin justificar: por ejemplo, una persona vive en la vivienda de su abuelo o su tía. Pero cuando ese familiar fallece y el bien inmueble lo hereda una tercera persona, surgen los problemas. Hay casos en que el morador carece de dinero para poder alquilar o comprar otro domicilio.