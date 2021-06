La Consejería de Sanidad ha decidido pasar a la acción para atajar el avance del virus en Tenerife, que en el día de ayer volvió a repuntar al sumar 209 positivos en un día, un crecimiento del 13% con respecto al día anterior. Para ello, la Administración sanitaria ha decidido adquirir un rol activo en la búsqueda de nuevos positivos –especialmente para evitar la expansión del virus debido a los asintomáticos– así como reforzar la vacunación en los grupos de edad que están sufriendo mayores complicaciones al contagiarse. Así, durante el sábado y el domingo se desplegará un dispositivo de cribado masivo dirigido a los jóvenes de 18 a 45 años de las zonas más afectadas de la isla, dado que son los grupos etarios con mayor incidencia. Esta medida se complementará con una jornada de vacunación intensiva de 24 horas en el Pabellón Santiago Martín al grupo de entre 40 y 59 años que no solo permitirá protegerlos contra la expansión del virus, sino también adelantar la fecha de vacunación en los grupos de menor edad.

Como explicó el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, en una rueda de prensa celebrada en el Parlamento de Canarias, los cribados se llevarán a cabo en las tres zonas básicas de salud más afectadas por la tercera ola en la isla: Barranco Grande (Santa Cruz de Tenerife), La Cuesta (La Laguna) y Granadilla de Abona. Estos tres lugares cumplen los requisitos impuestos por la Consejería de Sanidad para preparar un dispositivo de estas características, es decir, tener una incidencia acumulada a 7 días vista de más de 100 casos por 100.000 habitantes, haber diagnosticado más de 2 casos que no están vinculados entre sí y haber mostrado un incremento considerable de la incidencia a 7 días vista en poco tiempo. La Consejería de Sanidad prevé cribar en este primer despliegue a un total de 53.947 personas, de las que 28.934 pertenecen a Granadilla de Abona, 16.034 a Barranco Grande y 8.979 a La Cuesta.

No es la primera vez que se realizan cribados masivos poblacionales en zonas afectadas por coronavirus en Canarias. La primera vez que se llevó a cabo fue el 9 de septiembre en el entorno de La Isleta, municipio de Las Palmas de Gran Canaria. El 14 de noviembre se repitió la experiencia en seis zonas básicas de salud de Santa Cruz y La Laguna, en Tenerife. En ambos casos, el porcentaje de hallazgos fue muy bajo. En el caso del realizado en Tenerife se detectaron 17 casos positivos, lo que supuso el 0,33% del total de muestras realizadas. Hay otras zonas básicas de salud de la isla que cumplen los requisitos y Sanidad valora también realizar posteriormente cribados en ellos, como son Arona, Los Gladiolos, Vilaflor y Taco. «Otros son susceptibles, debido a su evolución», insistió el consejero, que colocó en este grupo a Ofra, Arona Costa 1 y Finca España. Hay dos circunstancias que diferencian a estos nuevos cribados de aquellos que se realizaron en ambas islas en sus periodos de mayor incidencia. Por un lado, en lugar de con PCR, las pruebas se llevarán a cabo con test rápidos de antígenos. «Solo cuando el resultado sea positivo se ratificará el con una PCR», insistió Trujillo. Por otro lado, este cribado incorporará una nueva tecnología de seguimiento y control del virus con la que se podrá conocer en menos de 24 horas el código genético del virus. «Estos kits de secuenciación nos brindan una forma de alerta temprana adicional», indicó el consejero de Sanidad, que recordó que «Canarias es la comunidad que más secuencia genéticamente» – porque lo hace de manera autónoma y no a través del Instituto de Salud Carlos III. Con esta información podrán saber si puede ocurrir un cambio en la transmisibilidad con el objetivo de «neutralizarlo» antes de que ocurra.

El consejero destacó la preocupación de la Administración con respecto a que la variante delta pueda diseminarse por el Archipiélago, pues tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la Agencia Europea del Medicamento (EMA), ya han advertido que «el próximo agosto será la mayoritaria». En Canarias la variante predominante por el momento sigue siendo la británica, aunque la consejería teme que debido a su transmisibilidad, pronto sea la delta la que cope la mayoría de los casos de coronavirus. En concreto, se detectarán las mutaciones en las posiciones de aminoácidos clave 417 (K417N), 452 (L452R), 484 (E484Q, E484K) y 501 (N501Y) de la proteína de la espícula. A estas mutaciones de interés, se podrán añadir las nuevas que vayan apareciendo en función de las características cambiantes del virus. Las personas que se encuentren en el tramo de edad elegido para los cribados podrán acercarse a los puntos de cribado que se habiliten sin necesidad de cita previa.

Paralelamente a esta acción, la Consejería de Sanidad va a reforzar la vacunación el próximo domingo en el Pabellón Santiago Martín, donde por primera vez se utilizará todo el potencial del espacio para vacunar de día, de noche y de madrugada. Los tinerfeños de 40 a 59 años se podrán acercar al vacunódromo desde las 8:00 horas de la mañana del domingo hasta las 8:00 horas del lunes. Además en este recinto se vacunará también a la población que haya sido citada para ese mismo día, según la agenda prevista para este punto de vacunación. Trujillo adelantó que se les inoculará la vacuna de Janssen, que solo requiere una dosis, y de la que han llegado esta semana 18.200 dosis. «Derivaremos vacunas de otros recursos para concentrarlos en uno solo y así lograr que esté a máxima potencia», insistió el consejero. La Administración estima que tan solo en esas 24 horas los efectivos del SCS podrán vacunar a unas 12.000 personas.

El juez rechaza las cuarentenas del albergue

Los jueces no han dado el visto bueno a la Consejería de Sanidad para mantener a los contactos estrechos y los positivos de Covid-19 del Albergue de Santa Cruz en cuarentena. El aislamiento preventivo solicitado por la Consejería de Sanidad no ha sido ratificado por el poder judicial, por lo que se ha tenido que presentar un recurso para tratar de lograr que estas personas se mantengan en aislamiento. El brote producido en dicho albergue de Santa Cruz de Tenerife afecta ya a 87 personas y la mayoría se encuentra en aislamiento en un hotel del sur de la isla. «El juez nos pedía señalar e identificar a cada uno de los individuos así como el recurso de aislamiento donde estaría», señaló el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, en su comparecencia pública. El consejero insistió en la importancia de que esta medida sea ratificada finalmente y las personas puedan cumplir la cuarentena obligatoria. «Es difícil que lo hagan por su situación de marginalidad», indicó el consejero, que señaló que con «ese nivel de desarraigo social» es necesario un aval judicial que permita retenerlos durante el tiempo necesario para que no vuelvan a «deambular por la ciudad» portando el virus a cuestas, especialmente aquellos que son positivos.