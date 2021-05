El fallo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha sorprendido a propios y extraños por omitir en su último fallo el nombre de Gran Canaria y sustituirlo por «Las Palmas» a la hora de referirse a la isla redonda frente a Tenerife, que sí es mencionada por su nombre correcto. «Así́ como en el peso específico en la situación epidemiológica en el conjunto del Archipiélago de las islas más pobladas, Tenerife y Las Palmas», reza literalmente el auto judicial que tumbó el domingo parte de las medidas puestas en marcha por el Gobierno frente a la pandemia ante la finalización del estado de alarma.

Los dirigentes políticos de Gran Canaria reaccionaron ayer de forma airada ante este nuevo desplante al nombre de la isla, algo que no es nuevo pero que llama la atención cuando viene en un texto oficial como es el de una sentencia judicial y de un órgano canario. El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, evidenció este lunes el «impacto» que le produjo leer isla de Las Palmas: «Es un gazapo realmente llamativo sobre todo cuando procede de un órgano jurisdiccional de las Islas, me impactó cuando lo leí porque si lo hubiera leído en una sentencia del Tribunal Supremo lo hubiera entendido como algo más normal pero que venga de un órgano jurisdiccional canario es realmente impactante, duele al leerlo».

Por su parte, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, reclamó ayer que se corrija de oficio el error contenido en el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias sobre las medidas sanitarias del Gobierno regional, al referirse a la isla como «Las Palmas». Según informó el Cabildo en un comunicado, Morales ha pedido por carta al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Juan Luis Lorenzo –que toma posesión hoy como presidente del TSJC–, que corrija esta errata que se encuentra en las páginas 15 y 16 del auto, relativas al voto particular emitido por los magistrados Guillarte Martín-Calero y Hernández Cordobés.

En esas páginas se expone: «...la realidad de cada uno de los territorios insulares, en cuanto a sus factores demográficos, sociales y de asistencia sanitaria singulares, así como el peso específico en la situación epidemiológica en el conjunto del Archipiélago de las islas más pobladas, Tenerife y Las Palmas».

En la misiva, Morales explica que pese «a tratarse de un lapsus linguae que no debería tener mayor trascendencia», el voto particular pasa a formar parte integrante del auto en que se inserta, incorporándose a la jurisprudencia, lo que, sumado a la repercusión del texto jurídico, provocará que «el error padecido en el nombre de la isla de Gran Canaria perdure en el tiempo si no se corrige adecuadamente».

Frente a este error en la denominación de la isla de Gran Canaria, tanto el auto del domingo como el nuevo emitido ayer por la Sala tinerfeña del TSJC encabeza el fallo con el rimbombante nombre completo de Santa Cruz de Tenerife, poco usual también en los textos judiciales: «En la Muy Leal, Noble, Invicta y Muy Benéfica Ciudad, Puerto y Plaza de Santa Cruz de Santiago de Tenerife». No deja de ser curioso que los seis magistrados que componen la Sala conozcan íntegramente el nombre completo de la capital tinerfeña y, sin embargo, a la isla de Gran Canaria la denominen Las Palmas, que ni siquiera es tampoco el nombre de la capital de la isla sino de la provincia, es decir, que incluye también a Fuerteventura y Lanzarote. Como ha ocurrido en otras ocasiones, la denominación de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria y Las Palmas provoca despiste no solo en la Península sino también en los estamentos oficiales de algunas islas.