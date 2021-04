Gran Canaria ha logrado bajar por tercer día consecutivo las cifras de nuevos positivos de coronavirus, y empieza a frenar una curva de contagios que aún se le resiste a Tenerife. Los datos de la pandemia publicados ayer contabilizan 148 nuevos casos -55 menos que el lunes-, de los que 96 se registraron en Tenerife y 43 en Gran Canaria, que en estos momentos presenta una incidencia más cercana al nivel 2 que al 3 que comparte con la otra isla capitalina, a falta de que baje la presión asistencial en las unidades de cuidados intensivos.

La razón de que Tenerife no logre bajar en estas cuatro semanas en nivel 3 la cifra de nuevos contagios a cotas óptimas obedece, según indicó Antonio Sierra, miembro del comité científico de la Covid-19 en Canarias, al incumplimiento de las medidas sanitarias y las restricciones. “La irresponsabilidad es más dañina que la cepa británica, si no hubiera irresponsabilidad ésta se frenaría con las barreras que ponemos a través de las protecciones o restricciones”.

El catedrático de Microbiología se muestra más a favor de endurecer las medidas sancionadoras que en mantener las restricciones, “porque si éstas se cumplieran no estaríamos en esta situación”.

Sierra pone el acento en los brotes familiares y llama a la responsabilidad para continuar frenando la pandemia mientras se avanza en las vacunaciones. “Hay un incumplimiento importante de restricciones y de medidas de protección individual elementales y sencillas, pero que no se cumplen en muchos casos. Eso conlleva a una difusión del virus con brotes sobre todo familiares, porque en domicilios privados hay convivencia con no convivientes, hay relaciones y se transmite con facilidad al no respetarse las medidas de mascarilla, distancia e higiene”.

El catedrático de Microbiología, a favor de endurecer las sanciones por incumplimiento

Sanciones

El experto insiste en que, “cuando la gente no responde por conciencia, por responsabilidad, ante el número de pacientes graves y de muertos”, el procedimiento sancionador tiene que “procurar ser eficaz”, y pone como ejemplo el modelo de Tráfico, que ha logrado reducir de forma importante los accidentes y el nivel de mortalidad en carretera “con los procedimientos sancionadores y su ejecución implacable”.

Según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad, Canarias registró ayer 148 nuevos contagios frente a los 203 del lunes, lo que suma 50.972 casos de coronavirus desde que comenzó la pandemia. Gran Canaria es la isla que más ha mejorado en cuanto a incidencia, al encadenar por cuarto día consecutivo datos a la baja, con 85 casos, 79, 72, 68 y 48 respectivamente desde el 16 al 20 de abril. Tenerife sin embargo registró 154 el día 16, seguido de 86, 69, 123 el día 19 y 96 ayer. Así, Tenerife contabiliza 21.754 casos acumulados desde que arrancó la crisis sanitaria y 2.367 activos; mientras que Gran Canaria cuenta con 21.111 acumulados y 1.569 activos.

Respecto a las islas no capitalinas Lanzarote sumó ayer seis nuevos casos con 4.839 acumulados y 120 activos epidemiológicamente; Fuerteventura tiene 2.211 casos acumulados con uno más que la jornada anterior y 96 activos; La Palma, con dos más, se mantiene en 500 acumulados y 11 activos; El Hierro no suma casos, tiene 329 acumulados y 29 activos; y La Gomera tampoco suma contagios nuevos al cómputo global de 227 y tiene un único activo.

Según avanzó Antonio Sierra, para doblegar la curva y frenar los contagios de manera estable, es importante cumplir las medidas sanitarias, dado que apenas el 20% de la población está inmunizada. “El virus se transmite con facilidad, las formas asintomáticas son muchas y pasan desapercibidas, igual que muchos casos leves y todavía en torno a un 80% de la población no está inmunizada por vía de la enfermedad o por vía de la vacuna. Por tanto, el virus aprieta y hemos tenido en este último mes valores que, aunque por debajo de la media nacional, han tenido un elevación y lo esperable es que con el aumento de la vacunación vayamos a menos, pero todavía queda una fase dura dadas las condiciones del virus y de la población. Estamos en una segunda fase con subidas y bajadas, pero avanzaremos hacia una situación mejor a medida que aumenten las cifras de vacunación”, subrayó.

Tras las 405 alta médicas contabilizadas ayer -46.066 desde que arrancó la pandemia-, los casos activos en las Islas se situaron en 4.194, de los cuales 3.786 se encuentran bajo control en sus domicilios -257 menos que el lunes-; 324 están hospitalizados en planta -tres más que el día anterior-, y 84 en las UCI, cuatro menos.

En las últimas 24 horas, se registró el fallecimiento de un hombre de 61 años en Tenerife, que presentaba patologías previas y cuyo contagio estaba asociado a un brote familiar. Con esta muerte ya son 712 las personas que han perdido la vida a consecuencia de la pandemia en el Archipiélago.

Los municipios con mayor número de casos activos en la actualidad son Las Palmas de Gran Canaria con 1.403; seguido de Santa Cruz de Tenerife con 1.258 y La Laguna con 545. Las dos capitales canarias suman el 63,4% de los pacientes con coronavirus.