Los fontaneros del Hospital Universitario de Canarias (HUC) no aguantan más la gestión que se está realizando en su servicio. Tras varios años de tiras y aflojas, la plantilla presentó ayer un preaviso de huelga que comenzará el próximo 16 abril, aunque con la voluntad de llegar a acuerdos antes con la gerencia del hospital para mejorar la coordinación y gestión del servicio y lograr que se negocie la planificación del trabajo con los representantes legales de los trabajadores. Sin embargo, según el representante del comité de huelga, Cesáreo Javier Martín, la situación que están sufriendo los fontaneros del Universitario podría ser mucho más grave. Como afirma Martín, la decisión de parar la actividad temporalmente emana del continuo “acoso laboral” que sufre cada día la plantilla por parte del coordinador del servicio. “Nos machaca, nos chilla y da golpes en la mesa”, narra Martín, que indica que el colectivo está “cansado de esta circunstancia”. El hospital, por su parte, mostró su disposición de estudiar el caso con el objetivo de “encontrar soluciones” a los problemas planteados en el preaviso de huelga, entre los que se encuentran menciones a la organización y gestión del trabajo, la planificación en las tareas diarias, el adecuado mantenimiento de las condiciones de trabajo y la búsqueda de un compromiso para que se sustituyan las bajas de los compañeros o cualquier otra contingencia que suponga una reducción en el número de trabajadores que prestan servicio en este área.

El centro, sin embargo, no entró a valorar si la huelga la había provocado una situación de acoso laboral, dado que no aparece como causa en el preaviso de huelga y por lo pronto tan solo existe una denuncia al respecto que se encuentra en vías de resolución. Dicha denuncia se interpuso hace ya 8 meses, como asegura Martín, y a día de hoy no se ha sabido nada al respecto ni se ha recibido una respuesta por parte del centro.

Los paros comenzarán el próximo 16 de abril y se prolongará hasta el 28 de mayo, aunque tan solo deteniendo la actividad en 7 días puntuales durante ese tiempo (16,19 y 30 de abril, y 3, 14, 17 y 29 de mayo). Las jornadas de huelga durarán una hora cada uno de esos días en dos horarios (de 13:00 a 14:00 horas y de 07:00 a 08:00 horas). Los trabajadores aseguran haberse reunido con los responsables del servicio en diversas ocasiones, sin embargo, a día de hoy sienten que “es una tomadura de pelo”. El colectivo remarca que su intención es poder solucionar el conflicto con diálogo, pero no descartan tener que ejecutar finalmente la huelga.