La filóloga Carolina Real Torres ha dedicado una gran parte de su labor profesional a estudiar los estereotipos que rodean a las mujeres desde la mitología, y la manera cómo los hombres los difundían a través de sus creaciones. La doctora de la Universidad de La Laguna revisará hoy, a partir de las 20:30 horas, en la Sala de Cristal del exconvento de Santo Domingo de Aguere, el rol desarrollado por la mujer desde los tiempos de la antigüedad.

La Sala de Cristal del exconvento de Santo Domingo de La Laguna acoge hoy, a partir de las 20:30 horas, la primera de cuatro charlas que componen el VII Ciclo de Clásicas Tertulias, impulsadas por la Sociedad Española de Estudios Clásicos. Este organismo, presidido por Jorge García Hernández, tiene como objetivo continuar con la divulgación del conocimiento de la cultura clásica de una manera amena, entretenida e informal, no por ello menos rigurosa.

Bajo el título de Transgresoras, seductoras y perversas. Mito y violencia de género en el mundo antiguo, la filóloga Carolina Real Torres abordará el papel de la mujer en la antigüedad y su relación con la actualidad, dando ejemplos de situaciones recogidas en los relatos mitológicos que continúan experimentando algunas mujeres en el siglo XXI .

Doctora en Filología Latina y profesora titular del área de Latín en la Universidad de la Laguna, Carolina Real ha desarrollado su línea de estudio en torno a la mitología, que identifica como “una disciplina preciosa, interesante y muy útil”. El matiz de género que caracteriza gran parte de sus trabajos, y coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Mujer, será hoy el tema central de la tertulia, que revelará la manera en que las creencias, los prejuicios y las ideas preconcebidas acerca de la mujer en los relatos clásicos siguen teniendo cabida en la sociedad actual.

Los adjetivos que conforman el título del coloquio, Transgresoras, seductoras y perversas, persiguen el objetivo de criticar la visión que la ciudadanía tiene de la mujer de antaño, que se corresponde con estereotipos de sumisión y pasividad. La especialista explica que hubo reivindicaciones cotidianas más allá del ámbito político, y cada una de ellas se castigó duramente. “Eso hizo que, junto con el pensamiento misógino que caracterizaba al mundo antiguo, la violencia estuviera a la orden del día, haciendo que toda mujer que transgrediera las normas fuera expuesta a una muerte segura”, añade.

Desmontando mitos

Desde el comienzo de los tiempos, concretamente cuando la mitología era parte inescindible de la vida personal, la transmisión de los conocimientos y creencias estaba supeditada a sus creadores, sin cabida a una posterior contrastación. Lo mismo ocurrió con los filósofos y sus doctrinas, que sin ser cuestionados perpetuaron patrones de conducta que alimentaron un estereotipo de inferioridad femenina sin bases científicas, que más tarde asumirían las culturas modernas. “En la charla queremos provocar una reflexión, viendo las raíces míticas, religiosas y sociales que justificaban la violencia de género y por qué se siguen manteniendo a pesar de que han pasado casi 30 siglos, siempre desde la perspectiva actual”, relata Carolina.

A pesar de que el siglo XXI se caracteriza por los grandes progresos, sigue existiendo una desigualdad de género estructural incluso en los países más avanzados. Como única vía para conquistar la equidad, la ponente ve en la educación y la reflexión crítica la única manera de atajar el problema desde la base, “las actitudes no evolucionan porque recibimos a través de distintos medios imágenes que transmiten valores y símbolos que se graban en el subconsciente y pasan a formar parte de nuestra identidad, asumiéndolos como algo normal y repitiéndolos”.

Deconstruirse para progresar

Las personas son capaces de ejecutar sus labores y decisiones diarias porque vienen preestablecidas. Una cirujana sabe cómo extirpar un órgano y un profesor la manera de enseñar el abecedario. Es en el plano personal, cuando no existen normas que regulan su actividad, que los sujetos se acogen a construcciones sociales que den significado a sus creencias, para así poder interactuar y gestionar la realidad. Carolina Real estima que “la gente no es consciente de que sus actitudes vienen preestablecidas, todos tenemos prejuicios y arquetipos que hemos aprendido socialmente, pero debemos asumirlos y atajarlos,la solución no pasa por formular tantas leyes como conductas tenga una persona”.

Otro de los problemas a abordar como integrantes de una sociedad donde las mujeres que cuidan del hogar son la excepción, es la imposibilidad de desempeñar la crianza de los hijos con la misma parsimonia y cercanía que antaño. “Ya en casa no se educa, porque no hay ocasión. Todo el mundo trabaja, y aunque los padres tienen la oportunidad de hacerlo, les falta el tiempo que ello conlleva”, analiza la filóloga. “El profesorado debe tener un papel más activo, porque actualmente en el colegio no se educa, solo se transmite contenido. Urge una asignatura de sociedad o temas cívicos, cualquier cosa que fomente el pensamiento crítico y la formación en valores”, amplía.

En manos de la juventud

Con las esperanzas puestas en las nuevas generaciones, Carolina insiste en que “las ideas preconcebidas pueden erradicarse mediante la educación, el diálogo y jornadas de difusión cultural. Si a estas jornadas acuden los profesores, deben llevarlas al aula, los padres a sus casas y los alumnos interiorizarlas para transmitirlas en un futuro”. Asimismo, considera que “si se hace un uso crítico y efectivo de las redes, pueden configurarse como buenas herramientas de didacticidad, yo las uso en el aula”.

La tertulia ahondará en los temas expuestos, además de ofrecer ejemplos de realidades no tan lejanas como India, Pakistán o China y la situación que vive la mujer en cada uno de ellos, relacionándolo en todo momento con la mitología. “A través de una revisión histórica, que comprende los textos, el arte y la cultura de masas,se hará un análisis sobre la cultura de la violación”, explica. La ponente sentencia que “todos los castigos de violencia de género realizados en la antigüedad tienen correspondencia en algún país actualmente”.

Clásicas Tertulias

A causa de las restricciones de aforo impuestas con motivo de prevención del Covid-19, podrán acudir 50 personas. Los interesados en asistir a la charla de Carolina Real Torres, de carácter gratuito, deben formular su solicitud a través del siguiente enlace web: https://form.jotform.com/210637104339046. De igual manera, todo el ciclo podrá seguirse a través de Internet.

La siguiente cita en la Sala de Cristal del antiguo Convento de Santo Domingo tendrá lugar el 23 de abril de la mano de Alicia García García, que ofrecerá la charla Juba II de Mauritania. Perfil bioliterario y su exploración de las Islas Canarias. El día 14 de mayo, Gregorio Rodríguez Herrera hablará acerca de los Clásicos para el postureo, la tertulia y el café: de las frases célebres a los tatuajes. Finalmente, el 25 de junio, Jesús de la Villa Polo abordará Musas, hijas espléndidas de la memoria y de Zeus.