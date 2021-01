El 12 de enero recibió la primera dosis de la vacuna. ¿Considera que la evaluación de las vacunas ha sido “objetiva, rigurosa, transparente, equitativa y comunicada adecuadamente”, como reclamaba en octubre en un artículo publicado en El Mundo?

Creo que ha habido bastante más ruido y confusión de lo que habría sido deseable. En términos prácticos considero que los ensayos clínicos y evaluación de las vacunas han sido finalmente rigurosos y eso es muy positivo, pero la falta de esfuerzo de publicación científica transparente y los aspectos de priorización demorada, despliegue no sistemático y otros aspectos que reclamábamos como importantes han dejado mucho que desear.

¿Cree que se podrá cumplir con el objetivo de tener al 70% de la población española vacunada en verano, como promete el Ministerio de Sanidad?

Si queremos llegar al 70% de cobertura que genere el escudo que representa la inmunidad de grupo (o “de rebaño”), de manera que interrumpamos la circulación del virus, tenemos que conseguir que unos 35 millones de personas hayan recibido sus dos dosis de vacuna antes de final del verano. Si ordenamos las semanas y las numeramos, las primeras fechas de septiembre coinciden precisamente con la semana número 35. Sería un millón de personas vacunadas por semana, pero como son dos dosis, necesitamos una velocidad de crucero de dos millones de vacunas a inyectar cada semana. El ministro Salvador Illa hizo declaraciones afirmando que se iban a administrar un millón de vacunas a la semana y con ello confiaba en tener en verano al 70% de la población inmunizada, pero como vemos erró en el cálculo, porque haría falta justo el doble, y para llegar a ese objetivo en septiembre, nunca antes de empezar el verano.

¿Qué se puede hacer para acelerar el proceso de vacunación?

Debería asegurarse una mejor planificación y organización del proceso de vacunación. Sabemos que es responsabilidad del Sistema Nacional de Salud, con el Ministerio de Sanidad y las Consejerías de las CCAA coordinadas a través del Consejo Interterritorial... Actualmente hay diversidad caótica en cómo van vacunando las distintas comunidades autónomas. Lo que aparentemente falla es definir y en su caso ampliar quién puede vacunar y también los horarios de vacunación. Debería vacunarse todos los días (incluyendo fines de semana y festivos), y se podría hacer perfectamente 16 horas al día. Téngase en cuenta que cada día que pasa mueren más de 200 personas por el coronavirus, fallecimientos que potencialmente podríamos evitar si agilizamos la vacunación. Se deben detallar los recursos existentes, para identificar qué ayuda adicional se necesita (personal de contingencia de sanidad privada, ejército, servicios de farmacia, odontólogos, veterinarios, etc.).

¿Teme que las vacunas no lleguen a muchos países en vías de desarrollo y que eso impedirá acabar con la pandemia?

Exactamente. Es un gran temor. Por un lado, por ética básica de no abandonar a seres humanos a los que considero hermanos dado que pertenecemos a la misma humanidad. Por otro, por estrategia egoísta para todos, porque mientras no haya inmunidad global, no atajaremos el problema.