La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias insta al IES Canarias Cabrera Pinto de La Laguna y a la Escuela de Arte y Superior de Diseño Fernando Estévez de Santa Cruz de Tenerife a modificar los horarios de clase para alumnos de Bachillerato para que toda la docencia sea presencial. Durante el primer trimestre, estos dos centros ofrecieron parte de las clases de manera virtual; sin embargo, a partir del próximo 11 de enero tendrán que contar con un horario plenamente presencial, al igual que el resto de centros de Canarias, tal y como estableció la Consejería de Educación durante los meses de verano en el protocolo elaborado para abordar este inicio de curso tan atípico.

Los alumnos de estos dos centros tinerfeños se han manifestado durante las últimas semanas ante este cambio de horario impuesto. Y es que afirman que este sistema implantado hasta ahora les permite conciliar las clases con otras actividades y formaciones, abandonar el centro no demasiado tarde y permitir así la adecuada limpieza y desinfección de las aulas. Sin embargo, tras el cambio, tendrán que permanecer en sus centros más horas cada día.

La Consejería de Educación recordó ayer que durante el verano se estableció que únicamente los ciclos formativos de grado superior de Formación Profesional (FP) podrían ofrecer docencia semipresencial. El resto de niveles educativos podría modificar los horarios y ofrecer clases por las tardes, pero siempre de manera presencial. De este modo, en la actualidad tan solo un centro de toda Canarias cuenta con la autorización del Gobierno regional para llevar a cabo una docencia semipresencial. Se trata de la Escuela de Arte y Superior de Diseño Gran Canaria que, debido a la gran cantidad de grupos con los que cuenta en la actualidad, no tiene ninguna posibilidad de ofrecer clases presenciales para todos los niveles al mismo tiempo que garantiza la limpieza, desinfección y ventilación de las aulas. Es por ello que ha recibido el consentimiento de la Consejería de Educación para realizar parte de la formación de manera virtual y podrá seguir haciéndolo durante todo el curso.

Solo se ofrecen modelos mixtos en casos difíciles como el de la Escuela de Arte de Gran Canaria

De este modo, esta excepción se da únicamente en casos excesivamente complejos y, hasta el momento, la Consejería no ha estimado que se produzca en ningún otro centro a excepción de Escuela de Arte y Superior de Diseño grancanaria. Por todo ello, a partir del próximo trimestre, que comienza el día 11 de enero, todos los centros tendrán que ofrecer formación presencial durante todas las horas lectivas.

Los padres y madres de los alumnos del IES Canarias Cabrera Pinto ya habían mostrado su disconformidad con el sistema establecido en el centro lagunero, no porque estén en contra de combinar clases presenciales con docencia virtual, sino porque afirmaban que el horario no se estaba cumpliendo y sus hijos recibían menos horas de clase que el resto de estudiantes de otros institutos. Además, insistían en que el centro no estaba cumpliendo las directrices establecidas por la Consejería de Educación al inicio de curso. Por esta razón, y ante la falta de comunicación por parte del equipo directivo, convocaron una asamblea de padres la pasada semana en la que mostraron su preocupación por la situación.

Así, en el caso del IES Canarias Cabrera Pinto, la reorganización del horario implica ahora que las nuevas sesiones de las diferentes enseñanzas sean a partir de enero de una duración de 45 minutos. En el caso del horario de mañana, la actividad arrancará a las 08:15 horas y la salida será a las 13:15 horas y se mantendrán las dos franjas de recreo para reducir el número de alumnado en ese momento. En el turno de tarde, las clases para Bachillerato comenzarán a las 15:00 horas y finalizarán a las 19:50 horas. Además, el alumnado del programa Bachibac comenzará a las 14:15 horas para finalizar con el resto del alumnado a las 19:50 horas. Todo ello conllevará la reorganización del plan de limpieza y la organización horaria para el personal subalterno.