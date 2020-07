Un paciente con una inmunodeficiencia supera el coronavirus en Madrid

Una importante revista de ámbito mundial del ámbito de la inmunología clínica (Journal of Allergy and Clinical Inmunology: In Practice) acaba de publicar el trabajo realizado por un grupo de especialistas del hospital Reina Sofía, liderado por Manuel Santamaría, catedrático de Inmunología y médico de esta especialidad en el hospital cordobés. Este artículo científico describe el éxito de un tratamiento, en este caso con carácter compasivo, aplicado por estos especialistas del Reina Sofía, que se basó en el uso de plasma de una persona, que superó el coronavirus, para tratar a un paciente que estaba ingresado en el hospital Reina Sofía por covid-19 y que convive desde su infancia con una inmunodeficiencia que le impide generar cualquier tipo de anticuerpo frente a los microbios, incluido el virus causante de la enfermedad del coronavirus.

El doctor Manuel Santamaría explica que el plasma, como el que se administró a este paciente, está siendo donado por personas que han superado satisfactoriamente la infección por coronavirus y que han generado anticuerpos contra el citado virus, plasma que es controlado y gestionado por la Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células, que engloba a los centros de transfusión de toda la comunidad, incluido el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Córdoba (CTTC). Santamaría destaca que este caso es el primero descrito a nivel mundial de un paciente que padece esta relevante inmunodeficiencia, que viéndose afectado por la infección del virus SARS-CoV-2, fue tratado con éxito con plasma hiperinmune.

Este paciente, que durante su ingreso por coronavirus en el Reina Sofía presentó durante varias semanas neumonía en ambos pulmones de larga evolución y fiebre muy alta sin respuesta frente a los antibióticos que se le fueron suministrando, recibió el alta hospitalaria aproximadamente una semana después de recibir el plasma hiperinumne y se mantiene libre de la enfermedad del coronavirus en la actualidad.

Manuel Santamaría recalca que este logro fue posible gracias a la Red Transfusional de Andalucía, y a la colaboración entre diferentes expertos, especialistas y residentes del hospital Reina Sofía, por su relación en el abordaje de este paciente que tiene unos 40 años. Concretamente, por parte de la unidad de Inmunología del Reina Sofía intervinieron en este caso Óscar Yarce, Consuelo Ortega y Silvia Fernández; de Neumología, Estefanía Mira, Natalia M. Pascual, Cristina Gómez y Rafael Lama, y de Hematología, Miguel Á. Álvarez. También colaboró Ignacio J. Molina, del Instituto de Biopatología y Medicina Regenerativa, Centro de Investigación Biomédica del Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud, de la Universidad de Granada.