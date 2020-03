La contaminación desciende en China por el impacto del coronavirus

Los satélites de observación de la agencia espacial de EEUU, la NASA, y la Agencia Espacial Europea (ESA) han detectado disminuciones significativas en la polución del dióxido de nitrógeno en China, al menos en parte, debido a la desaceleración económica provocada por la epidemia de coronavirus.



Según los mapas divulgados por la agencia norteamericana en su página web, las concentraciones de dióxido de nitrógeno, un gas nocivo emitido por vehículos automotores, plantas de energía e instalaciones industriales, han descendido de forma notoria.



La calidad del aire es un problema grave en la sociedad china. Son conocidos sus densos paisajes de polución, en particular en las zonas industriales, que provocan graves enfermedades respiratorias a la población.





No todo va a ser malo. Imágenes de la NASA muestran cómo desaparece la contaminación de China por el Coronavirus. pic.twitter.com/2hkTFmf222 — José M. Palacios (@GolmizM) March 1, 2020

", ha declarado la investigadora de la calidad del aire en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, Fei Liu.La experta recuerda haber visto una caída parecida en varios países durante laque comenzó en 2008, pero la disminución fue mucho más gradual.Los científicos también observaron. El efecto, no obstante, se localizó principalmente en esa ciudad, y los niveles de contaminación aumentaron nuevamente una vez que terminaron los Juegos Olímpicos. Nada a esta escala.Además, Liu y sus colegas no han visto un repunte en la contaminación después de las vacaciones. "Este año, la tasa de reducción es más significativa que en años anteriores y ha durado más", ha declarado. "No me sorprende porque muchas ciudades de todo el país han tomado medidas para minimizar la propagación del virus".