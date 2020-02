Se desaconseja viajar a China, Japón, Corea, Irán, Singapur y norte de Italia

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas acordaron ayer ampliar las zonas de riesgo del coronavirus, además de China, a Japón, Corea del Sur, Singapur, Irán y norte de Italia, a las que recomienda no viajar, así como reforzar las medidas de prevención "pensando en un escenario de contención".

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, dio cuenta en rueda de prensa de lo acordado en el Consejo Interterritorial de Salud, convocado de urgencia tras el brote de coronavirus que afecta a Italia.

En España, en este momento hay siete casos confirmados: cuatro de ellos en Tenerife, un matrimonio italiano, dos amigos de estos; uno en Cataluña, una mujer de 36 años de la misma nacionalidad y residente en Barcelona, un joven de 24 años en Madrid, y otro en Castellón que ha sido hospitalizado en Vila-real.

Illa subrayó que no hay transmisión comunitaria acreditada en España "y que se sigue pensando en un escenario de contención", por lo que "lo más eficaz es reforzar las medidas de detección precoz", ha insistido.

Se ha acordado ampliar la definición de caso a nuevas zonas de riesgo: toda China, Corea del Sur, Japón, Singapur, Irán y cuatro regiones del norte de Italia como Lombardía, Véneto, Piamonte y Emilia Romaña.

Se recomienda a los ciudadanos que no viajen a estos lugares, aunque no se prohíbe, ya que ni la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni la Unión Europea (UE) han emitido ninguna orden de restricción, pero "consideramos más conveniente que en caso de que no sea imprescindible es mejor no viajar", ha dicho Illa.

El ministro explicó que todas aquellas personas que presenten síntomas de una enfermedad respiratoria grave y en los 14 días anteriores hayan estado en alguna de estas zonas "han de ser consideradas posibles casos".

Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pidió durante la jornada de ayer "tranquilidad" y "confianza" en el sistema de salud pública después de que se diera a conocer otro caso de coronavirus en España y de que un millar de personas se encuentren aisladas en el Sur de Tenerife.

"Confianza en nuestro sistema de salud pública, que es sobresaliente para este tipo de crisis", expresó Sánchez en declaraciones a los medios de comunicación a su entrada al pleno del Senado.

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, subrayó que el Gobierno está "dispuesto" a adoptar "todas las medidas de precaución necesarias" para frenar al Covid-19.

A su juicio, "España cuenta con un sistema de salud pública de primera clase y creo que ese mensaje de tranquilidad y confianza es el que hemos venido lanzando desde el primer momento", subrayó la ministra.