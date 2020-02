Cancelada la Mobile de Barcelona por el temor al coronavirus

El Congreso Mundial de Móviles (MWC) de Barcelona se canceló ayer por decisión que la organización, la GMSA, adoptó en una reunión celebrada con carácter de urgencia, tras la que se ha confirmado que ya se trabaja en la celebración de la edición del 2021 en la Ciudad Condal. La preocupación global que ha provocado el coronavirus ha hecho imposible seguir adelante con la celebración del congreso, anunció la organización en un comunicado, tras registrarse más de una treintena de cancelaciones de las grandes empresas del sector.

El congreso, se iba a celebrar entre los próximos días 24 y 27, y se esperaba la asistencia de más de 100.000 personas, y un impacto económico de cerca de 500 millones de euros en Barcelona, además de generar más de 13.000 empleos. La cancelación supone un fuerte varapalo para los hoteleros de la ciudad en temporada baja, ya que la semana del Mobile es la que más ingresos aporta en todo el año, por encima de los meses de verano; también para los restaurantes, así como para taxistas y empresas VTC, entre otros sectores, como el del lujo.

A medida que se iba conociendo la cancelación de empresas que pensaban asistir, la organización iba confirmando que se mantenía el congreso, al tiempo que incrementaba las medidas de prevención para el coronavirus. Ayer por la mañana, tras más de una veintena de bajas, la organización se reunía con carácter de urgencia para decidir qué hacer. En un primer momento, anunció que mantendría la celebración, aunque finalmente lo ha cancelado.

Y mientras esto ocurría en España, en Holanda se celebraba con normalidad el Integrated Systema Europe, evento tecnológico, en el que participan por ejemplo empresas como Sony, Cisco o Intel, precisamente tres de las que anunciaron que estarían en el MWC. Algunas de las compañías consultadas por EFE estaban pendientes de si los organizadores decidían posponer el congreso, en lugar de cancelarlo, ya que se había pagado el espacio reservado en la feria (entre 1.000 y 1.430 euros el metro cuadrado. A esto se suma, el gasto en adquisición de mobiliario y montaje de expositores, además de la reserva de algunas salas para conferencias.

La primera baja al congreso fue la de la surcoreana LG, a la que siguió la europea Ericsson, una de las empresas que tiene el expositor más grande de la feria, seguida de más de una veintena de firmas tecnológicas, entre ellas Vodafone, una de las últimas en anunciar su cancelación. Otra operadora de peso que anunciaba hoy su no asistencia era Deutsche Telekom, que se unía a Facebook, Nokia, Rakuten, AT&T NTT Docomo, Amazon, Umidigi o MediaTek. Tras la cancelación del MWC, Telefónica ha expresado su apoyo a Barcelona como anfitriona del evento, tras asegurar que entendía la decisión de suspender el congreso y mostrar su reconocimiento al enorme esfuerzo realizado tanto por la organización del como por las autoridades.

Expertos en microbiología y enfermedades infecciosas respetan la suspensión del Mobile Word Congress (MWC) pero opinan que su celebración no suponía riesgos para la salud de los asistentes. El portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc), el doctor Benito Almirante, ha considerado que, hoy por hoy, el riesgo de coronavirus en España "es muy pequeño" y que este virus "no puede parar el mundo". Tras la cancelación del MWC, el experto ha resaltado que este evento hubiera exigido "un esfuerzo extra de control y coordinación, pero como prevención, no porque haya ningún dato que nos haga pensar que se tenga que limitar" el movimiento de personas. "En el control de una epidemia, los movimientos de personas siempre juegan en contra pero también es verdad que la vida de las personas tiene que seguir", dejó claro.