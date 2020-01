Solo Galicia y Madrid prohíben el uso del móvil en los centros educativos

Teléfono móvil en clase, sí o no, un debate abierto cada curso. En la actualidad, la normativa a aplicar se deja en manos de los colegios en todas las comunidades excepto en Galicia y, a partir del próximo curso, en Madrid. En ambas se regula su prohibición como pasa en países como Francia,

En España siguen estudios no universitarios más de 8.200.000 alumnos en alrededor de 28.000 centros y, si se considera que desde los 10 años un niño puede tener un móvil, el número de teléfonos en clase es considerable. La ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, ha apuntado en alguna ocasión que quienes tienen la autonomía para decidir si conviene o no emplear las pantallas en las aulas son los centros, para añadir: "Los móviles como soporte ayudan, no para distraerse en el aula".

En Canarias no hay regulación específica. Cada centro marca sus normas y restricciones. El móvil puede ser un instrumento útil para la docencia, insisten desde la Consejería de Educación, por lo que se está más por promover su uso responsable y aprovechar sus ventajas que por prohibirlo.

La excepción: Galicia

Las excepción a nivel estatal es Galicia. Allí se prohibió el uso de móviles en las aulas en 2015 a través de un decreto que desarrolla la ley autonómica de 2011 de convivencia y participación de la comunidad educativa. Su artículo 19.4 dice: "Se prohibe el uso de teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos como mecanismo de comunicación durante los períodos lectivos. Excepcionalmente, los centros podrán establecer normas para la correcta utilización como herramienta pedagógica".

Madrid anunció el pasado diciembre que prohibirá a partir del curso 2020-21 el uso de móviles en colegios públicos y concertados para mejorar los resultados académicos y dar un nuevo paso en la lucha contra el acoso escolar. Los docentes y la dirección podrán retirar los móviles de los alumnos. Los casos en que esté expresamente previsto en el proyecto serán las excepciones. Se permitirá su uso a los alumnos que los necesiten por razones de salud o discapacidad.