Abren expediente a un guardia civil de Gran Canaria por su actividad en Twitter

La Dirección General de la Guardia Civil ha abierto un expediente sancionador contra Luis Corujo, agente del puesto de Vecindario (Gran Canaria), por su actividad en Twitter, principalmente por mensajes retuiteados y por lo que podría haber incurrido en "conductas gravemente contrarias a la dignidad de la Guardia Civil".



El origen del procedimiento estuvo en una pregunta escrita presentada por EH Bildu en el Senado.



Las investigaciones previas han establecido que la cuenta @LCorujos pertenece efectivamente a este guardia civil destinado en Vecindario, y tras la apertura del expediente Corujo ha recibido mensajes de apoyo en la propia red social.





La DGGC, a instancias de @ehbildu, pretende sancionar por falta grave a un Guardia Civil Canario, por RT comentarios y ejercer la libertad de expresión fuera de servicio. La indignidad de Marlaska no tiene límites. Gracias @UnionGC por no abandonarle. No estaréis solos. @vox_es pic.twitter.com/v1yPHTqush