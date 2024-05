La piscina del colegio Miguel Pintor sigue cerrada pendiente de su mejora

«Cuando usted llegó había más piscinas en servicio de las que tiene ahora abiertas Santa Cruz». De esta forma le reprochó la concejala socialista Elena Mateo a la responsable de Deportes, Alicia Cebrián, que las referidas instalaciones deportivas del colegio Miguel Pintor sigan fuera de servicio dos años después.

No es el único caso, según Mateo. Ocurre con la piscina cubierta y también con la del colegio Las Retamas. «Santa Cruz solo cuenta con la del Acidalio Lorenzo», se lamentó la socialistas, mientras Alicia Cebrián se desquitó. «Cuando yo me marche Santa Cruz tendrá más piscinas de las que me encontré en servicio cuando asumí la concejalía de Deportes», para desmontar los argumentos de la socialistas porque cuando Mateo estuvo al frente de ese mismo departamento, hace cuatro años, «dejó la piscina Acidalio Lorenzo verde, del color de su chaqueta, y con animales flotando».

Sobre el particular del Miguel Pintor, Alicia Cebrián dijo que hay un proyecto aprobado para habilitar vestuarios que permitan el uso a vecinos de la zona, así como la reparación de la playa de la piscina, en referencia a la zona que rodea la zona de baño que evitarán las filtraciones que persisten en la actualidad.