El salón de plenos acogió este viernes una sesión de sí, pero no. El grupo de gobierno dijo compartir varias de las mociones de la oposición, aunque no las respaldó porque ya estaban en marcha gracias a ellos. En los rifirrafes, la exalcadesa rompió una lanza por la esperanza azul de los populares.

Más que una pregunta, fue una declaración de amor. La portavoz socialistas, Patricia Hernández, interpeló a la concejala que dirige la Sociedad de Desarrollo, la popular Carmen Pérez, sobre la veracidad de la afirmación de que «aumenta el gasto de los cruceristas en Santa Cruz, con 141 millones en un año», como divulgó a comienzos de mayo el área de promoción económica.

En el preámbulo para formular la cuestión, Patricia Hernández dio mantequilla a la ‘número cinco’ del PP, a quien regaló el oído admitiendo que le tiene ganado el corazón y le inspira confianza porque... Carmen ‘is different’.

Sin embargo, la gran esperanza azul en algunos corrillos políticos de cara a las próximas elecciones municipales no se amilanó y definió los reproches de la socialistas como una «errata» de la nota de prensa, para a continuación desplegar una fotocopia ampliada con la que alardeó del incremento en los beneficios que obtiene Santa Cruz gracias a la visita de cruceristas, con la reprimenda a socialista por intentar tergiversar los buenos datos que registra la ciudad. "Esto no me lo esperaba de usted", le recriminó al final Patricia Hernández.

Carmen Pérez le hizo la cobra a la carantoña de Patricia Hernández, en el evidente acercamiento a la concejala popular en una relación que nada tiene que ver con la que existe entre su jefe de filas, Carlos Tarife, y el edil socialista Florentino Guzmán Plasencia. En el punto de ruegos y preguntas, el líder de los populares pidió la palabra para recordar que en el pleno anterior el concejal del PSOE lo llamó machista por el rifirrafe que protagonizó Tarife con Patricia Hernández y que provocó que el primer teniente de alcalde le remitiera un burofax para que se retractara. En el pleno de este viernes pidió una disculpa pública que encontró la callada por respuesta de Florentino Guzmán Plasencia, mientras la portavoz del PSOE le pidió al secretario del pleno, Héctor Gallego del Pozo, aprovechando que es nuevo, explicara si el capítulo de ruegos y preguntas está dirigido al control de la oposición. El alcalde se sumó y amplió la tarea al secretario. «Que determine si los ruegos y preguntas son voluntarios en el orden del día, porque si es así, yo tengo claro lo que haré».

La cara del funcionario fue elocuente, aunque el regidor le dijo que se podía tomar su tiempo para responder en el futuro... El secretario, que está recién llegado de Adeje donde estuvo 14 años, debió pensar aquello de «José Miguel Rodríguez Fraga por qué te habré abandonado»...