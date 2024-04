Impugnada la adjudicación del servicio de alquiler de patinetes en Santa Cruz

La empresa Superpedestrian (Link) ha impugnado la adjudicación, por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, del servicio de alquiler de patinetes eléctricos, cuyo despliegue en la capital se ha iniciado este lunes, 22 de abril, con las compañías seleccionadas, Tier y Ridedott. Link, que fue una de las entidades que prestó este servicio en la ciudad antes de que se licitaran dos concesiones municipales para poder llevarlo a cabo, asegura que fue excluida del citado procedimiento por una "interpretación errónea", por parte del Consistorio, y aclara que "nunca ha estado en concurso de acreedores". Sin embargo, la concejala de Movilidad, Evelyn Alonso (CC), explica que la Corporación local recibió un correo de Link comunicando el cese de su actividad "a nivel global".

La empresa Superpedestrian Spain SL (Link), que estuvo operando en el municipio chicharrero hasta el pasado mes de diciembre de 2023, manifiesta que decidió parar las operaciones de "forma temporal", mientras se producía el proceso de adquisición por parte del grupo Surf Beyond, "el cual se materializó en febrero". "Este cese temporal fue comunicado al Ayuntamiento de Santa Cruz, el cual fue interpretado de forma errónea por parte del Consistorio, pues excluyó a Superpedestrian del proceso de licitación que se estaba llevando a cabo", informa Link.

El Consistorio, que decidió licitar en julio de 2023, a través del área de Movilidad, dos concesiones municipales para la prestación del servicio de alquiler de patinetes en la capital, con el fin de regularizar y controlar esta actividad, anunció en su momento que Link "había entrado en concurso de acreedores" y que iba a retirar todos los patinetes de la ciudad. Superpedestrian asegura que, en enero, antes de que se produjera la adjudicación de las autorizaciones municipales, notificó que Link nunca había estado en concurso de acreedores y que no renunciaba a participar en la licitación del Ayuntamiento, "sino todo lo contrario". "La empresa mostró su interés en ser adjudicatarios y en seguir prestando el servicio como había hecho hasta el mes de diciembre", señala Superpedestrian en un comunicado.

Ésta insiste en que la Corporación local ha cometido un error en la tramitación del expediente, "al interpretar como una renuncia lo que en ningún momento fue". Pero el Ayuntamiento niega que se haya cometido ningún error. La edil de Movilidad cuenta que cuando el Consistorio recibió el correo electrónico de Superpedestrian (Link) "comunicando su cese global y que había entrado en concurso de acreedores, así como anunciando la retirada de los patinetes", dicha empresa fue eliminada del procedimiento de licitación de las dos concesiones municipales para recuperar la prestación del servicio. Link había presentado una oferta, como otras seis entidades.

Alonso comenta que el correo fue recibido cuando la licitación se había iniciado y, por ello, "Link fue retirada de la misma". "Incluso, se puso en contacto con nosotros una empresa acreedora para finalizar la retirada de los patinetes de Link en la ciudad, pues muchos se habían abandonado en la calle y estaban ocasionando un problema", agrega la concejala de Movilidad. Ésta continúa indicando que, una vez que se decidió la adjudicación de las dos nuevas compañías, Superpedestrian envió un nuevo correo anunciando que impugnaría la adjudicación y explicando que el primer correo "había sido remitido por un tercero que no estaba autorizado por la empresa".

"Evidentemente, lo que ha ocurrido en Link no es una cuestión que ataña al Ayuntamiento. Esta administración no tiene culpa de que un tercero, tal y como nos dicen, haya enviado una notificación no autorizada. Éste es un problema que debe resolver la propia empresa. De todas formas, este asunto está siendo analizado por nuestros Servicios Jurídicos y responderemos", apunta Evelyn Alonso. La edil declara que la impugnación presentada por Link no afecta, de momento, a la puesta en marcha del nuevo servicio.

Por otra parte, Superpedestrian (Link) denuncia que la "fusión" que se ha producido entre las dos compañías que han resultado elegidas por la Corporación local. Tier y Ridedott, "podría suponer una amenaza para la libre elección de los usuarios". "Las empresas adjudicatarias anunciaron el pasado 10 de enero la fusión entre ambas compañías, es decir, cinco días después de la adjudicación provisional de las autorizaciones de patinetes eléctricos. Este hecho fue puesto de manifiesto por parte de Superpedestrian al Ayuntamiento en una reunión mantenida con el departamento de movilidad a finales del mes de febrero, lo cual, pareció carecer de importancia para el Consistorio", manifiesta Superpedestrian. Además, añade Link, este hecho "no es el único al que se enfrenta Ridedott", la cual, recientemente, "ha ssido expulsada por el Ayuntamiento de Murcia, tras desplegar sus vehículos sin licencia municipal".

Este lunes está previsto el inicio del despliegue y puesta en funcionamiento del nuevo servicio de alquiler de patinetes en Santa Cruz, por parte de una de las adjudicatarias, Ridedott. La otra empresa, Tier, empezará en las próximas semanas. El Ayuntamiento ha informado que Riddedot ofrece la gratuidad para los residentes de la capital chicharrera. Para el resto de usuarios, el desbloqueo del patinete tendrá un coste de un euro y cada minuto se facturará a 0,23 euros.