Tecnológica Santa Cruz cierra su XIII edición con el éxito rotundo de TecnoPlay

Las instalaciones del Tenerife Espacio de las Artes (TEA) fueron el escenario del colofón de un final de evento que tuvo una semana llena de actividades sobre tecnología, incluso con presentaciones de productos tan novedosos como las Apple Vision Pro y que concluyó con un fin de semana donde la pasión por la tecnología, los videojuegos, la cultura asiática y sobre todo el Cosplay y el K-Pop reunieron a una gran comunidad alrededor de talleres, exhibiciones y competiciones con la tecnología impulsando la cultura y el entretenimiento.

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, se mostró contento con el resultado: “Hemos llevado tecnológica a una semana casi real de actividades empezando desde el martes y terminando el domingo y hemos introducido dos novedades, con el hackaton y con el cambio de sede de la Sala de Arte la Recova al Tea, donde tenemos muchísimo más recorrido para seguir creciendo”. Además, Bermúdez expresó su orgullo “por haber implicado también a una institución de arte y cultura como el TEA, lo cual enriquece aún más nuestro evento.”

La consejera de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, se mostró satisfecha por el resultado tras comentar que “la visión y dirección de este evento, enfocadas en la importancia de la tecnología y su aplicación en las empresas, ha sido clave para el éxito de esta semana de participación”. De esta forma, “la preferencia por contenidos más tecnológicos, abordando temas de tendencia con profundidad, ha sido un acierto”, explicó. La gran participación y asistencia reflejaron durante todo el fin de semana y especialmente el jueves la gran acogida de esta apuesta que en palabras de la consejera, “han sido muy bien recibidas por el público según las encuestas preliminares ya recogidas”.

Uno de los participantes en Tecnológica jugando al Fortnite / E. D.

Durante todo el fin de semana, los asistentes pudieron disfrutar de los diferentes espacios que se dedicaban a cada una de las actividades. La zona de acceso a videojuegos como el Fortnite, The Finals, FC2024, Mario Kart o Tekken 8, celebró algunas competiciones que reflejaron un alto nivel de habilidades de los participantes.

El escenario exterior, espacio dedicado a la cultura asiática, ofreció durante todo el fin de semana actividades como adivinanzas de openings de anime, karaoke, trivial otaku, y una pasarela cosplay que permitió a los asistentes mostrar sus impresionantes disfraces.

Sin embargo, y como suele ser habitual, las expectativas se desbordaron un año más con la actuación de los grupos de K-Pop, que reunió a cientos de personas alrededor de las actuaciones principales y con un anuncio por parte del alcalde, que aprovechó para anunciar la programación de primavera de Distrito Joven, en la que precisamente esta disciplina tendrá una gran importancia.

También hubo espacio para el aprendizaje en otras áreas, gracias a las zonas donde se impartieron charlas sobre emprendeduría, el papel de la mujer en el mundo gaming, y no estuvimos exentos de vivir algunas presentaciones de nuevos videojuegos, como fue el caso de "Arico: Tales from the Abyss", de Alberto Sajeras (diseñador de videojuegos en Drakhar Studios).

Tecnológica Santa Cruz / E. D.

Por otra parte, TecnoHack, que fue otra de las novedades, presentándose como un espacio dedicado al desarrollo de proyectos tecnológicos, que permitió a los participantes trabajar de forma colaborativa gracias a su formato de competición por equipos. Durante el fin de semana, los participantes trabajaron, recibieron mentorías y acabaron desarrollando sus soluciones, en lo que sin duda fue una experiencia enriquecedora y valiosa para todos los participantes.

TecnoPlay finalizó el domingo, afianzándose como una fuente de inspiración, aprendizaje y entretenimiento. La alta participación y el ambiente festivo del evento reflejan el interés creciente en la tecnología, el gaming, y la cultura asiática.

