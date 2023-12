Uno de los objetivos que se ha marcado la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo de la capital, Carmen Pérez (PP), es lograr que Santa Cruz también sea una «ciudad viva» los domingos. La edil de Promoción Económica anuncia la creación en 2024 de una Mesa de Comercio para poder alcanzar dicha meta y plantear nuevas iniciativas de dinamización. «Ya no es atractivo el Mickey por la calle».

El centro de Santa Cruz se llenó de gente y de actividades, durante tres días, en este último Plenilunio ¿Cuándo tendrá lugar el próximo? ¿Se volverán a realizar dos al año?

Nosotros vamos a apostar por la organización de un único Plenilunio al año. En lugar de llevar a cabo dos plenilunios pequeños, queremos preparar uno a lo grande, en el que no falte de nada; que ofrezca ocio, comercio, gastronomía, cultura, deporte y música de calidad. La Sociedad de Desarrollo está trabajando ya para que la próxima edición se realice en el mes de octubre de 2024, con la idea de que se celebre en una época del año en la que sea necesario incentivar las compras.

¿Se han cumplido las expectativas que tenía el Ayuntamiento con la celebración del Plenilunio navideño?

Absolutamente. Santa Cruz vibró como nunca, cumpliéndose así uno de los eslóganes de esta iniciativa de dinamización en la ciudad. Plenilunio se ha consolidado como un gran evento de promoción turística y económica; se ha convertido en un evento de referencia y muy esperado por la ciudadanía. Ya disponemos de datos muy positivos sobre esta última edición. A falta de finalizar el informe sobre el impacto económico, y a raíz de las encuestas realizadas, ya podemos decir que nueve de cada diez asistentes le han dado la máxima puntuación. Asimismo, el 45% procedían de otros municipios o eran turistas, un dato que no se había alcanzado hasta ahora. Y el 20% acudía por primera vez, porcentaje también mayor que en otras ocasiones.

Además de ofrecer conciertos de artistas nacionales, como Marlon y Pitingo, ¿qué otras novedades se introdujeron? ¿Cuáles fueron las claves del éxito?

Teníamos más actividades que nunca, unas doscientas, desde el viernes hasta el domingo, y para todos los públicos y las edades; aumentamos el número de emplazamientos en las que éstas se desarrollaron, llegando a la veintena e incorporando nuevos espacios, como el cementerio de San Rafael y San Roque, que fue un gran éxito; ampliamos los horarios, de manera que también había actividades el domingo por la tarde; y apostamos por actuaciones de importantes artistas tanto de aquí como de la Península. Sin duda, fue un gran Plenilunio.

Hablando de grandes conciertos, el primer teniente de alcalde, Carlos Tarife, anunció, también en una entrevista concedida a EL DÍA, que a partir de 2024 comenzaría una etapa dorada de importantes eventos y conciertos en Santa Cruz. Ya se ha anunciado el primero, el del artista internacional Ed Sheeran, el 29 de junio. ¿Se trabaja en otras propuestas?

Claro que estamos trabajando ya en otras propuestas, pero aún no se puede anunciar nada. Ahora existe muy buena sintonía con el resto de administraciones y podemos hacer grandes cosas. Ed Sheeran vendrá gracias a la colaboración con el Cabildo. Actuará en el Estadio Heliodoro Rodríguez López. También tenemos que destacar el acuerdo al que hemos llegado con la Autoridad Portuaria, para poder utilizar la explanada situada frente a la plaza de España para llevar a cabo conciertos y eventos en dicho espacio a lo largo del año. En Santa Cruz carecíamos de un lugar de esas dimensiones para traer a artistas internacionales. Ahora podemos trabajar de la mano del Puerto. Ésta claro que la gente tiene ganas de grandes conciertos y si hay demanda, tenemos que hacer todo lo posible para que exista oferta. Esto también forma parte de la dinamización de nuestra ciudad, de su promoción turística y económica.

¿Qué ha ocurrido con la iniciativa de dinamización Ven a Santa Cruz y con los intentos de que la capital tinerfeña también abra los domingos?

Sin duda, desde la Sociedad de Desarrollo queremos que Santa Cruz también sea una ciudad viva los domingos, tanto para los visitantes como para los chicharreros. Y en esto estamos trabajando. Somos una capital turística, por lo que los cruceristas y resto de visitantes se sorprenden cuando vienen un domingo y se encuentran una ciudad cerrada. Pero, además, para muchos chicharreros que trabajan toda la semana, durante todo el día, e incluso los sábados, la única opción que les queda para poder comprar con tranquilidad son los domingos. Lo que ocurre es que la iniciativa Ven a Santa Cruz, con la que se organizaban algunas actividades en el centro de la ciudad, en la Zona de Gran Afluencia Turística, para incentivar las compras y la apertura de comercios los domingos, dejó de funcionar. Durante estos últimos años, el consumidor ha cambiado y busca otras cosas. Ya no es atractivo el Mickey Mouse por la calle. Se busca una experiencia más completa, mezclada con otro tipo de actividades y con experiencias gastronómicas. La iniciativa Ven a Santa Cruz se fue desinflando, los comerciantes ya no abrían y la gente no venía. Tenemos que buscar otras alternativas. Y para ello pondremos en marcha, en 2024, la Mesa del Comercio, en la que estarán representados todos los sectores implicados y en la que se tomarán las decisiones que sean necesarias, siempre consensuadas. Tenemos que saber cuáles son las necesidades de los consumidores y de los establecimientos, y a partir de ahí, implantar acciones.

En otros municipios turísticos, las grandes superficies también abren sus puertas los domingos. ¿Se ha planteado esta posibilidad en el centro de Santa Cruz de Tenerife?

En la capital chicharrera, la Zona de Gran Afluencia Turística comprende el casco histórico de la ciudad, en el que existe libertad de horario comercial; pero ésta no llega hasta las grandes superficies comerciales. Algunas de estas grandes superficies me han comentado que sí quieren abrir los domingos, pero la ampliación de dicha zona es un asunto complejo. Insisto, crearemos la Mesa de Comercio y allí se escuchará a todas las partes implicadas. Lo que está claro es que los comercios que pueden abrir los domingos en la capital no lo están haciendo, por lo que algo está pasando y debemos escuchar sus necesidades. Se pueden plantear distintas alternativas, como abrir cuando lleguen cruceristas o una vez al mes, por ejemplo. Sí queremos adelantar que la apuesta de la Sociedad de Desarrollo es que Santa Cruz también sea una ciudad viva los domingos.

Los Bonos Consumo en Santa Cruz han sido un éxito. ¿Cuándo se activará la siguiente edición?

Intentaremos que sea en marzo. También estamos preparando unos bonos exclusivos para la calle de La Rosa, para ayudar a los comerciantes de esta zona, por los inconvenientes que les pueda estar generando la obra de remodelación de la vía.

¿Qué otras iniciativas de dinamización en la capital se están preparando?

Estamos inmersos ya en la campaña navideña, con numerosas actividades en los cinco distritos. En este sentido, tenemos que destacar que, a partir del 29 de diciembre, habilitaremos la explanada del Puerto ubicada frente a la plaza de España como zona de estacionamiento. También estamos trabajando ya para Tecnológica, que tendrá lugar en marzo. Por otro lado, estamos centrados en las acciones de calidad y promoción turística, como rutas gastronómicas o promoción del turismo de congresos. Y estamos preparando el regreso, para el próximo año, del bus turístico.