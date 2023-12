Pitingo formó parte en la noche de este sábado de la programación de Plenilunio en Santa Cruz de Tenerife. El cantante ofreció un recital en el escenario ubicado en la Plaza de la Candelaria de la capital tinerfeña ante numerosos noveleros que se sumaron a la iniciativa de dinamización comercial y de ocio planteada por la Sociedad de Desarrollo.

El cantante, invitado especial para esta ya tradicional cita capitalina, aprovechó sus redes sociales para agradecer al público tinerfeño la acogida a su música.

Además, lo hizo de una manera original: no solo publicó un video corto de un momento de su actuación en el que versionaba Killing Me Softly With His Song, sino que además acompañó el mensaje con otro en el que mostraba a cada uno de su equipo subiendo al avión en el que se marcharía de la Isla.

Buenos días familia 🤗

Gracias Tenerife, que bien nos hicisteis sentir ayer, que padrazo de público, nos veremos pronto. ❤️

Ahora con el avión a otra parte 😅

Un abrazo y que Dios os bendiga.@PlenilunioSC Gracias 🙏🏽 pic.twitter.com/k9RC4zk9x1 — PITINGO ® (@Pitingo) 3 de diciembre de 2023

Entre las curiosidades de esta peculiar publicación se encuentra el hecho de que el video estaba editado a modo de dibujos o trazos, una divertida estampa para dar los buenos días y despedirse de Tenerife a partes iguales.

Y todo ello acompañado de un mensaje en el que aprovechó para deshacerse en halagos al público que había asistido a su espectáculo: "Gracias Tenerife, que bien nos hicisteis sentir ayer, qué padrazo de público, nos veremos pronto", reza la publicación que concluye con "Ahora con el avión a otra parte. Un abrazo y que Dios os bendiga"