El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, el nacionalista José Manuel Bermúdez, ha asegurado hará todo lo posible para "tumbar" la Ley Orgánica de Amnistía. El regidor chicharrero anunció este miércoles, 14 de noviembre, ante los medios de comunicación, que ha firmado una instrucción con la que solicita a los Servicios Jurídicos municipales que estudien y expongan las alternativas jurídicas de las que dispone el Ayuntamiento para evitar la tramitación de dicha ley "por ser ilegal", o su aplicación.

Bermúdez está dispuesto a acudir a los tribunales y resalta que es el primer alcalde que ha dado este paso, el de buscar la vía judicial que permita al Consistorio «tumbar» esta ley. En este sentido, hizo un llamamiento al resto de regidores de los ayuntamientos de España, "sobre todo a los de las grandes ciudades", para que se sumen a su iniciativa, con el fin de que la denuncia "pueda llegar a ser colectiva".

El máximo representante de la capital tinerfeña aclaró que ha tomado esta decisión como alcalde, "como representante de los chicharreros" y no como miembro de su partido político, Coalición Canaria (CC), por lo que, añadió, no tiene que "rendir cuentas a nadie".

Señaló que, como alcalde de Santa Cruz de Tenerife, no puede quedarse callado y tiene la obligación de defender el bien común, "de la ciudadanía a la que me debo", de la Constitución que juró y de los principios democráticos que la inspiran. Asimismo, apuntó que también tiene el deber de hacer cumplir la moción (propuesta por el portavoz del PP, Carlos Tarife, y primer teniente de alcalde) que el pleno del Ayuntamiento aprobó en septiembre para "rechazar cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado para cualquier grupo de ciudadanos, cualquiera que sea su delito", propuesta que "sólo contó con el voto en contra del PSOE".

La instrucción firmada por José Manuel Bermúdez ordena a los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento que, con carácter inmediato, exploren cualquier vía judicial posible que "esté a nuestro alcance para luchar contra esta ley". En concreto, la Asesoría Jurídica municipal debe emitir un informe-propuesta con las alternativas jurídicas de las que dispone el Consistorio chicharrero para "evitar la tramitación parlamentaria o, en su caso, la aplicación de la citada proposición de Ley Orgánica de Amnistía para la Normalización Institucional, Política y Social en Cataluña".

"Me opongo radicalmente a la judicialización de la política. Defiendo la separación de poderes y la igualdad entre los ciudadanos. La aplicación de esta ley atenta contra el Estado de Derecho español. Con ella se pretende construir un relato y destruir una realidad, inmiscuyéndose la política en la justicia. La realidad es que hubo un juicio, hubo una sentencia y hubo unos condenados.Y esto se pretende revertir", manifestó el alcalde de Santa Cruz.

Destacó que, aunque no será, seguramente, el único alcalde que se haya manifestado en contra de la amnistía, sí es el "primero" en "ir más allá, en la búsqueda de todos los instrumentos legales". "No me voy a quedar de brazos cruzados. Y también quiero hacer un llamamiento expreso a todos los alcaldes de Canarias y del resto de España, que piensen como yo, para que actúen de igual manera. Les pido que nos pongamos de acuerdo para que esta posible denuncia individual se pueda realizar de manera colectiva también desde lo jurídico, con el fin de hacer valer los principios constitucionales y democráticos que defendemos y que nos rigen", aseveró.

En este sentido, comentó que, a partir de ahora, se pondrá en contacto con otros alcaldes. "Me ha tocado ser el primero, pero les garantizo que me encantaría no ser el único en defender el Estado de Derecho". Bermúdez reiteró que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife buscará cualquier camino jurídico que le permita tumbar esta ley. "Serán los Servicios Jurídicos los que nos dirán qué vía debemos seguir. Hay caminos en el ámbito estatal, pero también hay caminos en el ámbito europeo que se pueden utilizar", manifestó el alcalde.

Insistió en que este miércoles, 14 de noviembre, ha comparecido ante los medios de comunicación como alcalde de la capital tinerfeña y no como miembro de ningún partido, "por lo que las cuentas se las debo exclusivamente a los ciudadanos de Santa Cruz". Aseguró que él siempre ha puesto por delante de los intereses de cualquier partido, los intereses de su ciudad. Y con respecto al apoyo de Coalición Canaria a la investidura del socialista Pedro Sánchez como presidente del Gobierno central, José Manuel Bermúdez declaró que acata cualquier decisión de su partido, pero, repitió, "en este caso, les hablo como alcalde de Santa Cruz".