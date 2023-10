José Manuel Bermúdez: «Tengo las pilas puestas y son alcalinas, éste será el mandato más productivo»

¿Qué preocupaciones rondan ahora mismo por su cabeza?

Más que preocupaciones, realmente lo que rondan son ocupaciones. Ahora mismo, en el Ayuntamiento, el grupo de Gobierno (CC y PP) y yo como alcalde estamos en un momento de velocidad de crucero en la gestión. El Consistorio está en marcha; todas las áreas funcionan a destajo y creo, francamente, que no se ha notado ningún parón entre el equipo que existía antes de las elecciones y el que dirige la Corporación ahora. Estamos a tope. No hay preocupaciones. No hay ninguna amenaza sobre la gestión, pero sí ocupaciones y obstáculos que hay que ir desbloqueando y sacando adelante. Nos ocupan proyectos a corto, medio y a largo plazo.

¿Qué proyectos?

Entre otras acciones, estamos ejecutando el mayor Plan de Asfaltado de la historia; estamos llevando a cabo la remodelación de determinadas calles que lo necesitaban, como La Rosa, y continuaremos, a partir del próximo año, con la peatonalización de San Martín, Santiago y Santa Clara; hemos desbloqueado la construcción del parking en la calle San Isidro y Cuartel de Almeyda; inauguraremos, antes de acabar el año, la Zona de Charcos de Valleseco; estamos trabajando en la implantación de la Zona de Bajas Emisiones; aceleraremos la ejecución de los proyectos que cuentan con financiación europea; estamos trabajando para lograr el Vertido Cero de aguas residuales en el litoral; seguimos empeñados en reducir la tasa de desempleo; trabajamos en la dinamización de las calles y del sector comercial y de la restauración, con iniciativas, por ejemplo, como el Bono Consumo, la cual mantendremos en el tiempo; y estamos ejecutando un plan de recuperación del patrimonio muy importante, con la rehabilitación del Viera y Clavijo, el Templo Masónico, el castillo de San Andrés o la Hacienda de Cuba, para que convertirlos en espacios visitables.

La mayoría de estas actuaciones se están ejecutando en la actualidad, pero, ¿qué más ocurrirá en Santa Cruz en este mandato?

Además de lo que ya he dicho, también tenemos un plan de rehabilitación de los campos de fútbol y sustitución de césped; continuaremos con las mejoras en los barrios de los cinco distritos, sobre todo en materia de accesibilidad y calidad de vida; crearemos una vía peatonal con plaza en la zona del Orche; construiremos nuevos parques infantiles, muy potentes, en diferentes zonas de la ciudad, y crearemos una nueva zona de paseo y de baño en la parte trasera del Palmétum, entre otros numerosos proyectos.

Según sus propias palabras, la nueva Zona de Charcos de Valleseco se abrirá al público antes de finalizar el año. ¿El Ayuntamiento tiene previstas otras intervenciones en el litoral?

Empezando por Las Teresitas, estamos a punto de adjudicar la mejora de la escollera y queremos, durante este mandato, aprobar la modificación del Plan General de Ordenación (PGO) para intervenir ya en la playa, con la dotación de iluminación y saneamiento, y con la creación de un paseo. Con respecto a Valleseco, además de la Zona de Charcos, también queremos plantear proyectos de mejora del acceso al mar para las zonas de Acapulco y la Alemana, e intervenir en las naves y muelles. Hay que iniciar un camino con los vecinos para decidir qué hacemos. Lo que sí tenemos claro es que en el litoral de Valleseco aún quedan cosas por hacer. Y como ya he dicho, también tenemos previsto habilitar una zona de baño y de paseo en la parte trasera del Palmétum. Estamos trabajando en la redacción del proyecto. Por último, estamos preparando el proyecto básico para dignificar y mejorar el acceso al mar en Añaza, que presentaremos a convocatorias europeas o de otras administraciones.

¿Santa Cruz de Tenerife podrá ser algún día una ciudad turística como Las Palmas de Gran Canaria, en el sentido de tener una gran playa en el centro, que reciba a los cruceristas y que facilite el acceso al mar a los vecinos?

Son ciudades diferentes. Ellos tienen una playa natural en el centro e, incluso, una barrera natural de defensa de esa zona de baño. Cada ciudad tiene su propia orografía. Pero nosotros tenemos algo que Las Palmas de Gran Canaria no tiene: una Reserva Mundial de la Biosfera, que es Anaga. Y tenemos una característica muy importante, que es nuestra masa arbórea en la ciudad, de la cual muy pocas capitales de provincia españolas disponen, tanto en cantidad como diversidad. De todas formas, nosotros, a partir de este año, ya vamos a contar con un kilómetro de zona de baño nueva, en Valleseco, a la que se puede ir caminando desde la plaza de España. Y a partir de ahí, tenemos que seguir insistiendo al Puerto para que ocurran cosas, el cual ocupa 12 kilómetros del litoral. Tenemos que dialogar para que, manteniendo la actividad portuaria, que es muy importante para Santa Cruz de Tenerife, podamos tener sitios en los que el Puerto y la ciudad sean lo mismo, aunque sea sin zonas de baño.

¿Y para cuándo el Muelle de Enlace, la unión del Puerto con la ciudad frente a la plaza de España, del que se lleva hablando ya hace demasiados años?

Éste es un gran proyecto para el que espero que se alcance un acuerdo económico, a través de un convenio en el que participen la Autoridad Portuaria, el Estado, el Gobierno canario, el Cabildo y el Ayuntamiento chicharrero. Estamos hablando de la unión del centro de la ciudad con el mar, convirtiendo el suelo portuario frente a la plaza de España en una zona de ocio y esparcimiento, con la creación de edificios comerciales y de restauración. Esta actuación supone una inversión de unos 60 millones de euros. Se trata de la puerta de entrada a Santa Cruz para los cruceristas y debemos convertirla ya en ciudad.

El nuevo presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Suárez, además de estar de acuerdo con la firma de ese convenio entre administraciones para el Muelle de Enlace, ha declarado que está dispuesto a ceder a la capital el suelo que no tenga uso portuario. ¿Qué le pide el alcalde, aprovechando este ofrecimiento?

Le hemos solicitado al Puerto que nos permita utilizar la gran explanada que se encuentra frente a la plaza de España, y que en su día será parte del Muelle de Enlace, para habilitarla como zona de aparcamiento provisional durante todo el año, no sólo en la campaña navideña, como ya hacemos. Estamos dispuestos a financiar el coste que esto tenga. Precisamente, es donde se celebra el concierto de Navidad. Y hablando de conciertos, también queremos usar dicha explanada para celebrar unos tres o cuatro grandes conciertos y eventos al año.

Con respecto a la celebración de grandes conciertos, el primer teniente de alcalde, Carlos Tarife (PP), anunció, en una entrevista concedida a EL DÍA, que, a partir del próximo año, comenzaría en Santa Cruz de Tenerife una etapa dorada de grandes conciertos y eventos. ¿Qué tiene preparado el Ayuntamiento chicharrero?

Puedo anunciar que hay interés por parte de varios promotores en celebrar en Santa Cruz grandes conciertos, de artistas internacionales muy importantes. Ya conocemos el nombre de uno de ellos, que ya está confirmado, el de Ed Sheeran, en el mes de junio. Desde el Ayuntamiento de la capital queremos facilitar que se produzcan este tipo de eventos en el municipio, pues animan y dinamizan la ciudad, generan economía y empleo, y nos promocionan a nivel internacional. Es cierto que en Santa Cruz tenemos espacios donde llevar a cabo conciertos de formato pequeño y medio, como el Recinto Ferial o la explanada del Palmétum, pero tenemos más dificultades para acoger grandes espectáculos. Como mucho, disponemos del estadio Heliodoro Rodríguez López, pero éste tiene limitada su capacidad por el uso deportivo. Por ello, insisto, es necesario que el Puerto nos autorice la ocupación de la explanada frente a la plaza de España unas tres o cuatro veces al año.

La capital se enfrentará en este mandato a grandes retos, como la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). ¿Cree que la población está preparada para esas restricciones al tráfico en el centro de Santa Cruz?

La Zona de Bajas Emisiones es una imposición por parte de Europa y del Gobierno de España, con la que estamos totalmente de acuerdo, pues reducirá la contaminación y mejorará el tráfico. Hemos solicitado una prórroga para poder implantarla a lo largo del año 2024, al igual que lo están haciendo otros ayuntamientos del país, pues necesitamos más tiempo. Ahora nos encontramos en la fase de participación ciudadana. Aprovecho para dejar claro que las restricciones al tráfico no afectarán a los residentes de la ZBE. Sólo se verán afectados los coches contaminantes.

¿Y cómo se resolverá el problema de déficit de aparcamiento que sufre la ciudad?

Se priorizará el aparcamiento para los residentes frente a los visitantes, compatibilizando con la creación de zonas verdes. También se habilitarán grandes bolsas de estacionamientos disuasorios. En este sentido, se tendrán que utilizar solares como aparcamientos provisionales. Se me ocurre, por ejemplo, uno localizado en la zona residencial de Anaga que el Gobierno de Canarias tenía reservado para la Vía Cornisa, la cual ya no se va ejecutar. También, como ya dije, pediremos la colaboración del Puerto para usar la explanada frente a la plaza de España. Y por otro lado, se fomentará el uso del transporte público y de los vehículos de movilidad personal, como los patinetes y las bicicletas. Precisamente, crearemos una red ciclable, es decir, un carril exclusivo para bicicletas en el centro de la ciudad.