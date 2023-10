Día triste en el barrio de El Toscal este lunes 9 de octubre por la muerte de Salvador Romero, de 78 años, uno de los dos peluqueros que regentaron la barbería My Friend, con su inseparable Manolo Gorrín, de 85 años, en el número 27 de San Francisco Javier.

Manolo y Salvador decidieron independizarse de la Peluquería Sandalio –que se encontraba frente a la Farmacia Wildpret, en la calle del Castillo– y emprender su aventura empresarial el 28 de agosto de 1972, cuando abrieron las puertas de su propio establecimiento que durante 51 años ha sido uno de los altares de referencias del barrio, testigo de miles de conversaciones y tertulias.

Salvador se inició de la mano de su padre, que era el encargado de la Peluquería Sandalio, donde coincidió con Manolo, que ya desde los 12 años comenzó a trabajar de aprendiz en una barbería que se localizaba junto al antiguo hotel Camacho, a la altura de la calle Villalba Hervás o El Tigre, según su antigua denominación. Salvador, aunque residía en el barrio de La Salud, era un toscalero de pura cepa, donde pasó su infancia y luego desarrolló su vida profesional como uno de los barberos de referencia de su barrio natal, junto a su compañero y amigo Manolo, también de El Toscal aunque vive ahora en Los Gladiolos.

Manolo Gorrín recuerda que hace dos semanas Salvador sufrió un achuchón, que mantenía abierto la barbería My Friend, de la que se había desvinculado hace seis años. Unos días después se reencontraron los amigos y el propio Salvador le comentó a su compañero que retomaría la actividad, con el visto bueno del médico, según comentó su inseparable Manolo.

El revés en la vida de Salvador, casado y padre de dos hijos, ha sido muy sentido en el seno del barrio de El Toscal por la camaradería y cercanía que caracterizaba a los dos peluqueros. El entierro está previsto que se desarrolle este martes, a las 10:40 horas, en el Tanatorio Santa Lastenia.

La cultura My Friend

Para entender lo que suponía para muchos toscaleros la barbería My Friend basta con leer algunos de los comentarios incluidos algunos sitios de internet sobre el establecimiento como el que se transcribe a continuación:

"Fundada en el año 1972 por Salvador Romero Cabrera El Pureta y Manuel Gorrín Cabrera Manolo El Batalla, es un símbolo ligado de forma inseparable al barrio de El Toscal. Hoy, regentada por Salvador una vez jubilado Manolo, continúa siendo un punto de referencia para los habitantes del barrio y de fuera, que acuden a cortarse el pelo y ponerse al día de todo tipo de noticias. Si no lo saben en My Friend es porque todavía no ha sucedido.

Salvador además de buen peluquero y excelente ser humano, es un filósofo tipo hogareño y en su barbería se habla desde deportes a política local, nacional, internacional y extraterrestre, pasando por cualquier asunto de interes de éste u otro mundo incluyendo quién la tiene más grande , si King Kong o el el monstruo de Lago Ness.

My Friend cuenta con la particularidad de ser la única peluquería de caballeros del mundo -en la de señoras tampoco hay testimonio o experiencia empírica igual- en donde el peluquero es capaz de cortar el pelo mientras al mismo tiempo por el espejo fija su mirada con interés en algún programa de televisión. Hay que ir al menos una vez en la vida y disfrutar de una experiencia irrepetible. Salvador, Manolo y My Friend si son de verdad parte de la memoria histórica".