Santa Cruz gestiona en siete meses las mismas producciones que en todo 2022

Santa Cruz Film Office, sección del Ayuntamiento de la capital tinerfeña que depende de la Sociedad de Desarrollo, ha facilitado gestiones para 72 producciones audiovisuales entre enero y julio de este año. Así lo comunicó la consejera delegada, Carmen Pérez, quien explicó que «con estas cifras, superamos en tan solo siete meses lo registrado en todo 2022, cuando se rodaron 71».

Pérez recordó que Santa Cruz Film Office «es un servicio gratuito de información, asesoramiento y gestión administrativa para el sector audiovisual, cuyo objetivo es facilitar rodajes en el municipio».

Tanto el personal de las diferentes áreas municipales como los técnicos de la Sociedad de Desarrollo «actúan como nexo facilitador entre las administraciones públicas y las productoras». En este sentido, Carmen Pérez apunta que «a lo largo de estos siete meses se han facilitado gestiones para el rodaje de cinco largometrajes, entre los que sobresale Den of Thieves 2, protagonizada por Gerard Butler». Añade que «se rodó durante once semanas, convirtiéndose así en la producción que más tiempo ha permanecido en Santa Cruz». La edil valora: «Otras producciones nacionales e internacionales rodadas en Santa Cruz fueron Allmen, el Secreto del Koi, La Bandera y Locomía, filmada recientemente en espacios como el Colegio de Arquitectos».

«La ciudad no solo ha acogido largometrajes, sino programas televisivos, como es el caso de National Geographic o Discovery Channel, así como de spots publicitarios de Nike, Primark, Mango, Sosandar Winter o Nivea, entre otros», informó la consejera de la Sociedad de Desarrollo, quien añadió que «Santa Cruz Film Office ofrece sus servicios a todo tipo de proyectos audiovisuales».

Desde su creación en 2012, Santa Cruz Film Office ha participado en gestiones para más de 647 proyectos audiovisuales, muchas internacionales como las películas Project Lazarus, en 2015; Jason Bourne, en 2016, o Rambo V: the last blood, en 2019, así como las series Fundación, para Apple TV+; 30 Monedas, para HBO Max, o Montecristo, The One y Sky Rojo, para Netflix, entre otras.

Carmen Pérez destacó que «el sector audiovisual ha consolidado su protagonismo en el mercado laboral capitalino, ya que a lo largo de los seis primeros meses de 2023 el número de contratos directos representan el 8% del total de los nuevos firmados en el municipio». Recalcó que «esto supone 600 de media mensual, encontrándose entre las ocupaciones más numerosas, tanto las relacionadas con actores y actrices como las vinculadas al personal técnico de grabación audiovisual».

Estos proyectos arrastran a otras actividades económicas como empresas audiovisuales, alojamientos, transporte, alquiler de vehículos, lavanderías o equipamiento de eventos, sin olvidar a los mayoristas de productos de peluquería y maquillaje ni a los de mercería. Pérez concluyó: «También suponen un impulso al turismo, ya que los equipos se alojan en Santa Cruz, consumen en comercios y restaurantes para ser prescriptores de la capital». Aquellas productoras interesadas en rodajes pueden contactar con Santa Cruz Film Office a través del email scfilmoffice@sociedad-desarrollo.com para recibir información sobre los permisos pertinentes y los servicios disponibles.