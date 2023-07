¿Quién es Olga Payar?

Soy una enamorada de Canarias, donde me he afincado y que desde hace muchísimo tiempo desarrollo proyectos en favor de la igualdad y la diversidad; también presido la fundación WOCA que persigue la visibilidad del colectivo LGTBIQ+ sino también de la diversidad funcional, con una trayectoria avalada por contrataciones de artistas a nivel internacional para grandes festivales.

¿Cómo surge el Culture & Business Pride?

Hace mucho tiempo que pensábamos que los Pride que se celebraban en todo el mundo necesitaban dar un giro y convertirse en un altavoz que, junto al orgullo, también pusiera en valor los logros del colectivo LGTBIQ+ en la sociedad en general. El Culture & Business Pride surge por una petición de David Pérez, concejal de Turismo de Arona en el mandato pasado, que ya nosotros estábamos trabajando.

¿El Culture & Business Pride no queda desplazado del Día del Orgullo, que fue en junio?

El Orgullo no solo se tiene que celebrar en su día o en su mes; no hay que encasillarlo en una fecha. El Orgullo se puede celebrar en cualquier época del año y hemos elegido ésta para no solaparlo con otros eventos. Queremos que la gente pueda disfrutar y así lo compartimos con las instituciones que han apoyado este proyecto y que lo hacen factible.

¿Ha encontrado respaldo?

Siempre. Tengo que ser honesta y reconocer que estamos muy sorprendidos. Da igual el color político en Canarias: todos los partidos, ya sea PSOE, PP o CC, han apoyado el proyecto desde sus inicios y eso habla mucho y bien de los políticos que hay en Canarias sobre la sensibilización con el colectivo LGTBIQ+.

También lo han peleado...

La organización ha trabajado durante muchos años para lograr que esta edición venga, por ejemplo, el vicepresidente del Parlamento europeo, que se reunirá con los representantes delCabildo de Tenerife Rosa Dávila y Lope Afonso. Desde elAyuntamiento de Santa Cruz, su alcalde, José Manuel Bermúdez, ha apoyado el proyecto desde el minuto cero. Hay un interés genuino y legítimo en que las personas del colectivo LGTBIQ+ estén apoyadas por sus instituciones.

¿Cuál es el grado de integración del colectivo LGTBIQ+?

A nivel internacional el colectivo está sufriendo un tema muy delicado, como la privación de derechos; un retroceso bastante notorio en los últimos dos o tres años por las políticas de EEUU. Eso afecta en tanto en cuanto hay partidos como Vox, que se posicionan en contra de una evolución y una lucha de décadas, y eso nos preocupa a todos muchísimo. Canarias es un ejemplo a seguir porque los políticos que apoyan este proyecto no tienen color y saben que hay que avanzar en esa línea. En las Islas se ha desarrollado la Ley Trans, que ha sido pionera; eso no quiere decir que no haya que seguir avanzando porque todavía hay agresiones y muchas personas por educar. Eventos como estos son necesarios, además de, por supuesto, políticas de igualdad.

¿Canarias es un oasis en la situación que vive el colectivo LGTBIQ+ a nivel nacional?

Más que un oasis, Canarias es el resultado del trabajo desarrollado durante muchísimos años por las asociaciones LGTBIQ+, y que han peleado y luchado con los políticos que han habido para visibilizar esta problemática y, afortunadamente, han tenido oídos para trabajar mano a mano en este tipo de proyectos. Es un trabajo conjunto y ejemplar que debería seguir en otros lugares.

¿Es un modelo para el resto del Estado?

Todavía hay que trabajar mucho más; no es el modelo, pero sí que se ha avanzado.