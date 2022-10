El Ayuntamiento de Santa Cruz da dos semanas a las ocho personas que viven en el Parque Viera y Clavijo para que lo desalojen, pues, hasta que éste no esté vacío, «no se puede iniciar la licitación de la obra de rehabilitación» de este emblemático espacio, en el que se ubicará la sede del Museo Rodin de París. Así lo ha explicado el concejal de Patrimonio, Juan José Martínez (CC).

En concreto, la resolución dictada por el Consistorio chicharrero establece que estas personas deben abandonar el inmueble principal del parque el 3 de noviembre. La edil de Acción Social, Rosario González (CC), explica que, como medida de urgencia, estos ciudadanos ya tienen una plaza en el Centro Municipal de Acogida, conocido como albergue. «Pero trabajaremos con ellos para poder conseguir una alternativa de alojamiento».

Al respecto, el grupo municipal de Unidas Podemos (UP) exige al alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, que proporcione alojamiento a quienes viven en el Viera y Clavijo, pues, y según señala UP, «el albergue no es una alternativa habitacional estable, sino temporal, y esto les abocaría de nuevo a la calle».

Los concejales de Unidas Podemos Ramón Trujillo y Dolores Espinosa señalan que algunos de los ciudadanos que residen en el Viera y Clavijo llevan más de diez años viviendo en ese lugar y tienen una edad avanzada.

«Hemos pedido en una carta remitida al alcalde que, en primer lugar, se aplace la fecha del desahucio, prevista para el próximo 3 de noviembre. Y que, sobre todo, cuando deban abandonar el lugar, a las ocho personas residentes en el Viera y Clavijo se les facilite una alternativa habitacional razonablemente estable», han explicado Trujillo y Espinosa. La formación progresista confía en que el nacionalista José Manuel Bermúdez «cumpla con las exigencias mínimas que se le están pidiendo».