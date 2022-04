Optar a las ayudas es más sencillo para las asociaciones ciudadanas

La Junta del Gobierno aprobó el pasado lunes las nuevas bases y la convocatoria de una línea de subvención para colaborar con los gastos de funcionamiento de las entidades ciudadanas de Santa Cruz. Esta subvención, histórica entre el tejido asociativo del municipio, se venía otorgando con las mismas Bases aprobadas de forma indefinida, pero su modificación es uno de los compromisos que adquirió el alcalde con las asociaciones el año pasado.

El objetivo es facilitar la tramitación tomando en consideración las dificultades comunicadas por los colectivos vecinales y de mayores, explica el concejal de Participación Ciudadana, Javier Rivero. La anterior configuración de las bases se basaba en la concurrencia competitiva de las entidades solicitantes en función de una puntuación según determinados factores objetivos, «un procedimiento extremadamente largo, farragoso, y que consumía la totalidad del tiempo del personal del área», explica Rivero.

El concejal recuerda que «en cada convocatoria anual se generan en torno a 200 expedientes administrativos, para las fases de concesión, abono, justificación y posible reintegro. Esto también provocaba que la transferencia bancaria a las entidades llegara incluso en el primer trimestre del siguiente año, aunque en la última convocatoria, la de 2021, se consiguió abonar en noviembre».

La próxima semana «iniciaremos reuniones para explicar los cambios sustanciales, y que puedan estar preparadas para la apertura del plazo de solicitud, de forma telemática, como ocurre en los últimos años». A partir de ahora se otorgarán por la mera concurrencia, es decir, por el simple hecho de pedirlas y existir, siempre que se cumpla con una antigüedad mínima de dos años en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas, y la actualización de la documentación anual antes de la finalización del plazo de las solicitudes de la subvención. Además, no tener deuda con la administración, entre los principales requisitos que se derivan de la Ley General de Subvenciones, o de la Ordenanza Municipal.

Para su justificación, el gran problema de las entidades, al no tener gastos subvencionables concretos, no resulta necesario la presentación de documentación para su justificación. Serán todos los gastos ejecutados durante el año en el que se otorga, y que sean los normales para el funcionamiento de la entidad y su objeto social. A pesar de que no se tendrá que justificar, en caso de requerimiento por el ayuntamiento, las asociaciones tendrán que aportar la documentación necesaria que sirva para comprobar la buena utilización del dinero.

Ya está aprobada la convocatoria, dotada de 270.000 euros para este año, al igual que en pasado ejercicio, pero destacando que se aumentó en más de 40.000 euros del 2020 al 2021, y no se descarta ampliarlo de cara al próximo año. La cuantía por asociación tiene un máximo de 2.200 euros, pero la cantidad de cada una de ellas dependerá del número de entidades que la soliciten, y del dinero que pidan.

El alcalde José Manuel Bermúdez explica que «cumplimos el objetivo y compromiso marcado, para facilitar la tramitación de esta ayuda a las asociaciones, sobre todo las de vecinos y mayores, y además vamos a conseguir que el pago llegue mucho antes, al no existir valoración de cada expediente».