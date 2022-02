Santa Cruz modificará la ordenanza fiscal para poder cobrar la grúa a los patinetes

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife modificará su ordenanza fiscal para poder cobrar la tasa de la grúa a los patinetes que son retirados de la vía pública por incumplimiento de la normativa municipal, sobre todo, por estar mal estacionados y obstaculizar el paso de los peatones en las calles. Así lo ha anunciado el concejal de Hacienda, el nacionalista Juan José Martínez, quien comenta que dicha modificación se llevará a cabo lo más rápido posible y asegura que "no nos temblará la mano" a la hora de actuar contra aquellos que están dificultando la convivencia entre este nuevo modo de transporte y los peatones.

El área de Seguridad Ciudadana y Movilidad, que dirige la edil Evelyn Alonso, de Cs, ha admitido, tal y como lo adelantó EL DÍA, que desde noviembre de 2021, y a raíz de un informe de Tesorería, el Consistorio chicharrero no cobra la tasa por retirada de vehículos a los ciudadanos y empresas de alquiler cuyos patinetes han sido trasladados hasta el depósito municipal tras ser denunciados por la Policía Local. Según ha explicado Alonso, la Corporación local ha tenido que dejar de reclamar dicha tasa porque los patinetes no están incluidos específicamente en la ordenanza fiscal. Lo que sí tienen que abonar los infractores es la cuantía de la multa interpuesta por los agentes.

"Se estaba cobrando la tasa que se aplica a las bicicletas y a las motocicletas, de unos 15 euros, pero desde Tesorería nos indicaron que teníamos que dejar de hacerlo porque los patinetes no están incluidos en la ordenanza fiscal de manera directa", ha apuntado la edil de Seguridad. Esta quiso dejar claro que, a pesar de que no se puede reclamar el abono de ninguna tasa por retirar estos vehículos de movilidad personal (VMP) del depósito municipal, una vez que son trasladados allí por la grúa, "la Policía Local sigue actuando, sancionando y ordenando el traslado al depósito". En este sentido, resalta que al Ayuntamiento "no le mueve el afán recaudatorio, sino garantizar la seguridad de los peatones".

Con respecto a la modificación de la ordenanza fiscal, la edil señala que la próxima semana el área de Seguridad trasladará a la de Hacienda la correspondiente propuesta, que "consistirá en incluir a los patinetes eléctricos de manera específica en la citada normativa municipal". "Lo lógico es que se incorporen en la tasa que se cobra por las bicicletas y motos, de 15 euros, no en la del resto de vehículos, que es superior a 80 euros", agrega.

Esta recuerda que, además, el Ayuntamiento ya trabaja en la creación de las 51 primeras plazas de estacionamiento para los patinetes eléctricos, que se ubicarán en diez puntos de la ciudad, entre los que se encuentran, por ejemplo, en la calle de La Marina, avenida Buenos Aires, Tomé Cano, Rambla y Méndez Núñez. La oposición ha sido muy crítica con este anuncio. La concejala socialista Patricia Hernández ha denunciado que solo se cree medio centenar de plazas cuando las empresas de alquiler que operan en la ciudad tienen unos 1.200 patinetes, a los que hay que sumar aquellos que pertenecen a ciudadanos.

Por su parte, el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, ha anunciado que el Ayuntamiento está negociando con las empresas de alquiler de patinetes la implantación de un sistema que obligará a los clientes a estacionar los vehículos en los lugares que determine el Consistorio. "No les quedará otro remedio que aparcar bien, porque si no es así, se les seguirá cobrando hasta que lo hagan. Es un sistema que ya se utiliza en otras ciudades y también lo queremos para Santa Cruz. Esperamos que esté en marcha pronto para poner fin a la anarquía de estos vehículos de movilidad personal", explica el regidor. Este aprovecha para señalar que los patinetes se han convertido en un problema desde que la ley les ha permitido circular como un vehículo más.

Los patinetes eléctricos deben circular por la calzada y también deben ser estacionados en esta, en las plazas para motos o turismos. Desde junio de 2021 hasta la primera semana de enero de este año, la Policía Local de Santa Cruz ha interpuesto 306 multas por el uso indebido de estos vehículos. Han sido trasladados al depósito más de 170 patinetes.