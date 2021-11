Más de 175.000 euros para ‘mimar’ los barrios del Suroeste de Santa Cruz

Con respecto a la reforma del polideportivo, en el que se han invertido más de 80.000 euros, el edil explica que se trata de una mejora por la que los vecinos de El Sobradillo llevan esperando unos 15 años. «Dicha actuación no se podía llevar a cabo porque el solar en el que se ubica la instalación deportiva no era municipal, sino que pertenecía al Gobierno de Canarias. Por fin, hemos logrado resolver esta situación y ya estamos interviniendo en el polideportivo, que es frecuentado por más de 40 jóvenes cada día, a pesar de que no reunía las condiciones adecuadas». Javier Rivero señala que los trabajos estarán finalizados antes de acabar el mes.

Entre las actuaciones que se han llevado a cabo en este polideportivo, el más grande del Suroeste, pues tiene una superficie de 1.500 metros cuadrados, se encuentran la renovación del pavimento, la reparación del cerramiento perimetral, la mejora de las porterías, la mejora del mobiliario deportivo, y la renovación de la iluminación. «El polideportivo no tenía luz desde hace diez años por un robo de cable».

En relación a la zona infantil de El Draguillo, el edil resalta que se triplicará la superficie del pequeño parque, y único, que existe en este barrio del Suroeste. «Solo había dos elementos de juego muy pequeños que ni siquiera cumplían con las condiciones adecuadas. Ahora hemos instalado diferentes elementos más divertidos, que también están adaptados a los menores con discapacidad».

Las obras, que finalizarán la próxima semana, han supuesto una inversión de más de 40.000 euros. Rivero informa de que esta nueva zona infantil estará acompañada de un gran mural, que se realizará en homenaje a los vecinos de El Draguillo que se dedicaban a la agricultura.