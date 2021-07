Para el secretario general de Coalición Canaria (CC) en Santa Cruz, Alfonso Cabello, el grupo municipal de Unidas Podemos (UP) en el Ayuntamiento no aporta nada para la ciudad, «ni cuando apoyaba a la exalcaldesa socialista Patricia Hernández ni ahora en la oposición». De esta manera responde el también concejal de Fiestas y Presidencia a las críticas realizadas por el portavoz de UP, Ramón Trujillo, en relación al primer año de gestión del alcalde de Santa Cruz, el nacionalista José Manuel Bermúdez, y su equipo.

«Lamentamos el intrascendente peso de Unidas Podemos en la capital, donde no se les conoce una sola propuesta que realmente venga a mejorar la vida de los chicharreros. Por eso, en su resumen del año de Gobierno olvidan la reactivación que ha vivido la ciudad, con unos datos de empleo y contratos cada vez mejores, e incluso reconocen que la bajada de impuestos acordada por el Gobierno municipal (CC, PP y la edil de Cs Evelyn Alonso) es beneficiosa para los autónomos del municipio».

Alfonso Cabello recomienda a los integrantes de Unidas Podemos en el Consistorio que «tomen ya la decisión sobre de qué lado quieren estar, si en el del empleo y la calidad de vida de la ciudadanía, o en el de la crítica permanente a políticas municipales».