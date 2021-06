«El puente no garantiza la seguridad y es preciso sustituirlo por otro con capacidad suficiente». Esta es la principal conclusión del informe técnico encargado hace cuatro semanas por el concejal de Infraestructuras, el nacionalistas Dámaso Arteaga, después de que se registrara la caída de cascotes de la plataforma que se localiza junto al Centro Cultural de San Andrés, construida en 1935.

Lejos de dibujar un panorama apocalíptico, pues se trata de la única entrada que existe desde Santa Cruz a Anaga –la otra es por la carretera de la cumbre, desde Las Mercedes–, Dámaso Arteaga explicó, como si no pasara nada, que el estudio obliga a cerrar todo el tráfico por el puente, si bien ahora está limitado el paso a vehículos de un máximo de 3,5 toneladas de peso. Es más, desde hoy mismo se va a enviar a efectivos de la Policía Local para hacer cumplir esta regulación, pues los vecinos habían denunciado que se estaba incumpliendo la orden dictada por el mal estado del puente.

También hoy mismo comenzarán los trabajos que se tienen que ejecutar en la plataforma encaminada a su saneamiento y reforzamiento. Al amparo del estudio, la fase inmediata de las obras del puente de San Andrés tendrá una duración de dos meses; el primero permanecerá totalmente cerrado al tráfico, por lo que tanto el alcalde, José Manuel Bermúdez, como el concejal de Infraestructuras ya han avanzado los contactos con la Zona Militar de Canarias para solicitar al Ejército la instalación de una plataforma –con capacidad para el paso de tanques–, que permitirá el tráfico de vehículos de unas diez toneladas.

«No es descabellado tener dos puentes en este entorno de la ciudad» Dámaso Arteaga - Concejal de Infraestructuras

El montaje de esta estructura metálica está previsto que se inicie mañana, jueves, en la trasera del centro cultural de San Andrés y los militares se comprometen a que esté lista en tres días desde el inicio de los trabajos, aseguró Dámaso Arteaga. De esta forma se garantiza que el tráfico rodado de entrada y salida a Anaga.

Según las primeras estimaciones, la obra de emergencia, que tiene un presupuestos de 150.000 euros y que fue adjudicada por la Junta de Gobierno del lunes a la empresa especializada Freyssinet, obliga a cerrar, durante al menos un mes, el puente de San Andrés. Luego se continuará con la mejora y se verificará la capacidad de peso que podrá soportar, lo que será determinante para saber si puede asumir el tráfico que mantenía hasta antes de su clausura. El concejal de Infraestructuras, que convocó de urgencia a un representante de cada asociación de vecinos de Anaga, también se interesó sobre su opinión ante la disyuntiva de demoler el puente y sustituirlo por otro, ajustado a las nuevas normativas, o mantenerlo.

«En 2019 se detectaron daños importantes y ha avanzado el deterioro en la estructura» Daniel Escribá - Coautor del informe

De momento, y como respuesta inmediata, todo depende de la pasarela de los militares. De cara al futuro, el presidente de la asociación de vecinos El Pescador planteó desarrollar el viario previsto por el Plan General en el Valle de Las Huertas, una urbanización que está inmersa en un proceso judicial que está en la actualidad pendiente de resolución en el Tribunal Supremo, recordó Arteaga. De ahí, que la primera alternativa sea la pasarela militar, sin descartar en el futuro un segundo puente donde se va a colocar la plataforma provisional.

Daniel Escribá, uno de los autores del informe, asistió a la reunión y explicó que ya en 2019 advirtieron en un estudio visual de patologías que se realizó sobre 1.500 fotos que el puente presentaba daños importantes, en especial con fisuras por humedades, un estado que ha empeorado según concluye el nuevo informe por el avance de importantes daños en la estructuras que han afectado al hormigón y debilitado algunos puntos. La conclusión final para por una primera actuación para restituir la seguridad y, la segunda, por un proyecto de rehabilitación, consultada a los dirigentes vecinales, para tantear si quieren mantener la plataforma actual por su valor histórico y en la fisionomía del pueblo o se decantan por uno nuevo. Pero eso vendrá después de la obra de emergencia.

«Si hay un incendio, ¿por dónde van a pasar los bomberos? Nos quemamos vivos» Alejandro Sosa - Representante vecinal Almáciga

El presidente de la asociación de vecinos El Suculum advirtió que la principal prioridad pasa por garantizar las comunicaciones a los vecinos, algo en lo que incidió el portavoz de los Valles del Sur de Anaga, que ahondó en la necesidad de garantizar el tránsito interior. El representante de Almáciga ahondó en la situación: la solución de un puente en el Valle de Las Huertas depende del proceso judicial y parece que se eterniza y no da una respuesta inmediata a la realidad actual; es necesario un acceso inmediato desde Santa Cruz, alertando incluso de qué pasaría si existe un incendio en la zona y no pueden llegar los bomberos por San Andrés, para finalizar exigiendo un segundo puente y no limitar la solución a la rehabilitación de la vieja plataforma. «No sería impensable tener dos accesos en esta zona», admitió el concejal.

Dos vecinos de los Valles, presentes en la reunión, se interesaron por la capacidad de peso del puente militar –que permitiría el paso de hasta diez– dado que ahora que comienza el verano dependen de cubas de agua para su autoconsumo y deben pasar una vez al mes para llenar sus aljibes. El concejal limitó su respuesta a... «se intentará»; todo depende de la capacidad de la plataforma capaz de permitir el paso de tanques, aunque ya tiene sus años. A estos se suma los trámites administrativos en los que desde finales de la semana pasada están inmersos desde Infraestructuras para agilizar el montaje alternativo y sortear las trabas burocráticas.

Para acceder a la pasarela militar se habilitará la entrada desde la rotonda que se localiza por encima de El Corbeta, cerca del Infobox, por lo que algunos residentes alertaron de la incidencia en el tráfico ahora que comienza el verano. El portavoz de la Voz del Valle incluso planteó la posibilidad de habilitar una vía exclusiva por el recinto portuario para vecinos y residentes de Anaga, algo que descartó Arteaga por ser competencia del Puerto. También queda resolver si las guaguas podrán girar cerca de la plataforma militar, en el viario próximo al Valle de Las Huertas, pues será necesario mantener la lanzadera hasta verificar el peso que asume con garantías.