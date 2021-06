El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, el nacionalista José Manuel Bermúdez, ha señalado esta tarde de viernes en su cuenta de Twitter que "con los datos epidemiológicos, Tenerife tendría que estar en Nivel 1 hoy", lo que permitiría suavizar las restricciones a sectores económicos tan castigados como el de la hostelería. En este sentido, el regidor ha manifestado su "preocupación" porque Tenerife siga en el nivel 2 de restricciones sanitarias, "cuando llevamos más de una semana con datos epidemiológicos diarios de nivel 1", sostiene.

Bermúdez asegura que estaba "convencido" de que este pasado jueves el Gobierno de Canarias "nos iba a bajar de nivel, con todo lo que eso significa para el sector de la hostelería y la rehabilitación de la economía, pero no porque lo mereciéramos más o menso, sino porque ya llevábamos más de 7 dúas con parámetros de 1", señala el primer edil.

En esta línea, el nacionalista asegura no entender bajo qué criterios el Ejecutivo regional ha decidido mantener a Tenerife, como también ha ocurrido con Lanzarote y La Graciosa, en el nivel 2 de alerta epidemiológica. En su tuit asegura "desconocer cuáles son los datos que maneja el Gobierno de Canarias", añadiendo que los que maneja él mismo son los que publica Sanidad diariamente por municipio y por isla. "No sé si hay algo que no conocemos para que no nos bajen de nivel", cuestiona.

Para el alcalde chicharrero, "todo lo que sea mantener las restricciones afecta negativamente a la economía, por lo que si bajáramos a nivel 1, las posibilidades de recuperación serían mayores. Con los datos epidemiológicos, Tenerife tendría que estar en nivel 1 hoy", concluye.