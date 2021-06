«Lo que no se conoce, no se protege, no se quiere y no se cuida». Son las palabras que ha utilizado este miércoles, 2 de junio, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, el nacionalista José Manuel Bermúdez, para presentar una campaña de sensibilización dirigida a proteger la población de angelotes (tiburones ángel), «una de las especies más amenazadas del planeta y cuya mayor área de cría del mundo se encuentra en nuestra playa de Las Teresitas».

Esta campaña, puesta en marcha por el Consistorio chicharrero y la Compañía Cervecera de Canarias, consiste en la difusión, a través de las redes sociales, de un vídeo sobre la vida de los angelotes en aguas canarias, realizado por el documentalista Felipe Ravina y que cuenta con la participación de Angel Shark Project, un equipo de investigadores que estudian a estos animales en las Islas, fundamentalmente en Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.

Con este vídeo, y según explicó el regidor chicharrero, se pretende concienciar a la sociedad sobre la necesidad de proteger al tiburón ángel, «dando a conocer cómo son estos animales, cómo se comportan y cómo viven en nuestras aguas». Asimismo, Bermúdez destacó también la necesidad de poner en valor la riqueza de los fondos marinos del municipio de Santa Cruz de Tenerife.

Por su parte, la directora general de la Compañía Cervecera de Canarias, Naveen Mehra, resaltó que con esta actuación, la entidad, tras numerosas acciones relacionadas con el cuidado del medio ambiente en la Isla, pone el acento en la protección del ecosistema marino de Tenerife y, en especial, en la protección del angelote que, desde 2019, se incluye dentro del Catálogo de Especies Amenazadas, y que «cuenta en las Islas con un importante reducto». Mehra comentó que el tiburón ángel se encuentra en «peligro crítico de extinción».

El autor del vídeo, Felipe Ravina, explicó que «este cortometraje es el resultado de un exhaustivo trabajo de seguimiento de esta población marina, llevado a cabo durante dos años». «Hemos querido captar su vida en las aguas del Archipiélago, realizando grabaciones submarinas en Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Esto nos ha permitido contar con imágenes habituales de su actividad cotidiana, mostrando cómo se alimentan o cómo se camuflan, así como otras más difíciles de capturar, como el cortejo de apareamiento. Sobre todo nos hemos centrado en la playa de Las Teresitas», ha señalado Ravina. Este ha comentado que el vídeo permite a la ciudadanía tener acceso a la vida más íntima de los angelotes y permite conocerlos, con el fin de protegerlos y de cuidarlos.

Desde Angel Shark Project, a través de la coordinadora de actividades en Canarias, Belén Caro, se indica que Canarias se ha convertido en el refugio particular de esta especie, «donde puede alimentarse, reproducirse y prosperar como especie». En este sentido, Caro destacó la importancia de la playa chicharrera de Las Teresitas como la mayor área de cría conocida en le planeta, «lo que ha hecho que desde hace seis años se haya convertido en un observatorio natural del que se obtiene información clave sobre su biología y tipología de cara a aplicar medidas que favorezcan su conservación». «Es la guardería de los tiburones ángel», agregó.

Desde que se puso en marcha el proyecto de investigación Angel Shark Project en Las Teresitas, en 2014, y hasta el momento, se han monitoreado más de 500 crías en la playa chicharrera y se ha detectado que gran parte de ellas permanecen en sus aguas durante un año y medio, hasta que duplican su tamaño, «un aspecto que aumenta su posibilidad de supervivencia y que incide de forma directa en la conservación de la especie». En total, a través de los estudios realizados en el resto de Islas, se han monitoreado más de un millar de angelotes, entre ejemplares juveniles y adultos.

Las investigaciones llevadas a cabo concluyen que el angelote lleva utilizando la santacrucera playa de Las Teresitas como área de criadero desde hace más de 15 años. El tiburón ángel suele permanecer enterrado en la arena, pudiendo ser visto en ocasiones por los bañistas y buceadores. En este sentido, y a través de esta campaña, se hace hincapié en que la población en general, «y especialmente los ciudadanos de Santa Cruz», tomen conciencia de la importancia del cuidado de dicha especie, pues «a su situación de peligro de extinción se suma su vulnerabilidad».

Por ello, con respecto al área de cría de la playa de Las Teresitas, se establecen una serie de recomendaciones para proteger a esta especie en peligro de extinción. Para no causarles daño, se debe acceder al mar arrastrando los pies sobre la arena en lugar de hacerlo con pisadas. De esta forma, en el caso de que haya un angelote, este “se irá nadando”. Sobre todo hay que tener cuidado por las mañanas en días de marea baja, que es cuando existe mayor probabilidad de pisarlos. “También es necesario que no llegue basura al agua ni que se produzcan vertidos ilegales”.