El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife califica de «chapuza» los trabajos que se están llevando a cabo en la ciudad para cambiar la señalética de tráfico y adaptarla a los límites de velocidad que establece el nuevo Reglamento de Circulación, aprobado el pasado 10 de noviembre. Los socialistas denuncian que «el alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez (CC), haya ordenado que simplemente se escriba un 3 sobre el número que aparecía previamente en la calzada, sin renovar por completo la pintura de las señales y con resultados muy cuestionables».

La concejala del PSOE Elena Mateo asegura que, además, el Ayuntamiento «solo ha reaccionado cuando el grupo municipal socialista presentó una moción al respecto, tras comprobar que, acabado el plazo establecido por el Reglamento de Circulación de la Dirección General de Tráfico (DGT), Santa Cruz no había modificado los límites de velocidad de 50 ó 40 a los 30 kilómetros por hora en sus calles». «Tenían seis meses para hacerlo y solo se pusieron manos a la obra la semana antes del pleno, tras saber que el PSOE había registrado una moción al respecto», ha indicado Mateo, quien manifiesta que, con estas formas, queda claro que «al alcalde poco le importa la seguridad vial y el cumplimiento de las normas». A juicio de Mateo, lo grave ya no es solo que «hayan llegado tan tarde a cumplir una normativa cuyo principal objetivo es salvar vidas, sino que además lo han hecho de la peor forma posible, dando una imagen que no está a la altura de la ciudadanía del municipio». Por último, la edil socialista adelanta que pedirán en el pleno que se lleve a cabo una campaña informativa para informar y reseñar aquellas calles donde se ha modificado la velocidad.