Arteaga: "Habrá la mitad de dinero para invertir, pero intentaremos gastar todo"

El concejal de Infraestructuras y Patrimonio en Santa Cruz admite que está previsto que el presupuesto de 2021 para inversión se reduzca casi en un 50% y sea de unos 10 millones de euros

El alcalde de Santa Cruz, el nacionalista José Manuel Bermúdez, ha manifestado que el Ayuntamiento debe ser un motor para la reactivación económica de la ciudad. Gran parte de la inversión municipal se concentra en el área de Infraestructuras, que usted dirige. Ante la crisis económica provocada por el Covid 19 y debido a la reducción de ingresos, ¿el Consistorio podrá seguir licitando y ejecutando obras? ¿Se tendrá que suspender alguna actuación?

Nuestra intención es continuar con los objetivos marcados en el inicio del ejercicio, de este año, por lo que no se va a suspender ninguna actuación que esté en marcha, a pesar de la situación de crisis en la que nos encontramos. Puede que se retrase alguna ejecución de obra o alguna licitación, pero, insisto, no vamos a renunciar a los trabajos o proyectos que estén en marcha. Con respecto al presupuesto de 2021, desde el área de Hacienda nos han anunciado las líneas básicas que marcarán las cuentas y estas incluyen una reducción importante en la inversión, que podría llegar hasta el 50%. También habrá una reducción en torno al 10% de todo lo que es gasto corriente del Ayuntamiento, incluidos los servicios que se prestan al ciudadano, pues vamos a priorizar la atención social a las personas que peor lo están pasando. De todas formas, y en lo que respecta a la inversión, creemos que tenemos capacidad, incluso con alguna financiación externa, para mantener los índices de licitación habituales. Efectivamente, nosotros concebimos la inversión como el motor del crecimiento económico de la capital, esto es básico, y vamos a seguir apostando por ello.

¿Pero cómo va a mantener el Ayuntamiento el mismo nivel de inversión en la ciudad que hasta ahora si el presupuesto para ello podría reducirse hasta en un 50%? ¿Qué cifras se manejan para ejecutar obras en el municipio?

La previsión es que para 2021 manejemos para destinar a inversión en Santa Cruz una cifra en torno a los 10 millones de euros. Sabemos que es casi la mitad de lo que se presupuestó en 2019, cuando se destinaron 20 millones. Ya este año, con el anterior edil de Infraestructuras, Juan Ramón Lazcano (Cs), se produjo una reducción muy importante, destinándose solo 15 millones, y ahora, para el próximo ejercicio, viene otra disminución previsible porque tendremos menos ingresos debido a la crisis. Pero lo importante en Infraestructuras no es tener más o menos crédito; el reto es ser capaz de ejecutar todo el dinero, de gastarlo todo. Mi objetivo es lograr un nivel de ejecución del presupuesto para inversión superior al 80% y esto no es fácil. Por ejemplo, en 2019, el grado de ejecución solo llegó a unos 8 ó 9 millones, en torno al 40%, y el resto no se pudo gastar. Si no se es capaz de ejecutar el presupuesto de inversión y de licitar obras, ese dinero pasará al remanente de tesorería del año siguiente y no se llevarán a cabo las actuaciones previstas. Insisto, nuestro objetivo es presupuestar y ejecutar lo que se presupuesta. Si conseguimos una ejecución alta, conseguiremos un elevado rendimiento, aunque el dinero con el que contemos sea menos.

Entonces, el objetivo del Consistorio chicharrero para el próximo año es gastar todo lo que se destine a inversión en la capital, aunque sea poco, ya que en ejercicios anteriores, a pesar de contar con más dinero, no se pudo ejecutar sino una parte.

Efectivamente. Lo importante es gastar lo que se tenga.

¿Cómo se encontró la Concejalía de Infraestructuras?

En este departamento hay muchos proyectos, tanto de infraestructura como de patrimonio. Hay actuaciones en marcha y otras pendientes. Nos hemos puesto manos a la obra desde el minuto cero para intentar resolver algunos problemas con los que nos encontramos y también para planificar las inversiones a corto plazo principalmente. Tenemos que tener en cuenta que solo llevamos diez días.

¿Y en qué proyectos para la ciudad trabaja su área?

Estamos trabajando, entre otros proyectos, en la primera fase de la rehabilitación del Palacio de Carta, cuya obra está en marcha y está previsto que finalice el próximo año, para que se convierta en un museo de la ciudad y en una oficina de información turística; en la rehabilitación de la Casa Mascareño para que acoja una Casa de la Juventud, actuación que también estará acabada en 2021; en la mejora del parque de Las Indias, que finalizará este año; en la reforma del polideportivo de Las Delicias, cuya primera fase acabará antes de final de año; en la reforma del muro de la antigua Escuela de Comercio, que estará concluida en 2020; y en la rehabilitación del Ireneo González, que también tenemos previsto acabar este año. Además, en octubre arrancará la esperada rehabilitación del histórico cementerio de San Rafael y San Roque; tenemos previsto iniciar en el último trimestre del año las obras de remodelación de la calle Imeldo Serís; y también queremos licitar en 2020 el proyecto del parque infantil de La Gesta para ponerlo en funcionamiento en 2021, el que ubicaremos en la plaza de España y que será el más grande de Canarias. Entre las actuaciones que también queremos impulsar se encuentra la rehabilitación del Templo Masónico, cuya obra licitaremos entre 2021 y 2022, y la remodelación del Parque Cultural Viera y Clavijo, una actuación estratégica y muy importante. Esta última pretendemos licitarla en 2021.

¿Y el Plan de Barrios?

Por supuesto que el Plan de Barrios también es una prioridad para nosotros. Para el próximo año tendremos un presupuesto aproximado de 800.000 euros. Este plan incluye numerosas actuaciones en diferentes barrios del municipio que aunque no son muy llamativas, sí son muy importantes para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Se trata de mejoras de accesibilidad, iluminación, barandillas y ampliación de aceras, entre otras.

¿Tiene algún gran proyecto en mente para cuando Santa Cruz empiece a salir de la crisis?

Sí, la remodelación de la calle de La Rosa y mejoras en la playa de Las Teresitas, por ejemplo. Con respecto a lo primero, nuestra intención es tener listo el proyecto en 2021 y ejecutar la obra en la última parte de este mandato. Y en relación a Las Teresitas, creo que es necesario ya, en el futuro más inmediato, intervenir en esta playa chicharrera. Aunque el Plan Especial de la playa de Las Teresitas ha caído con el Plan General de Ordenación (PGO), que ha sido anulado, debemos buscar un instrumento urbanístico para poder ya realizar mejoras en este espacio, para no tener que esperar a que se apruebe el nuevo PGO. Haremos todo lo posible para que Las Teresitas tenga cuanto antes iluminación, saneamiento, mejores servicios, una movilidad adecuada y un paseo. Pese a lo mucho que se habla de esta playa y de su proyecto, no se hace nada. Esta es la obra que tiene en el tintero la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Asimismo, también debemos darle un uso provisional como aparcamiento al solar que se encuentra al inicio de Las Teresitas, donde se encontraba el edificio que fue demolido. Este estacionamiento daría cobertura, además de a la playa, a toda la parte comercial y de restauración del pueblo de San Andrés.

¿Qué ocurrirá con los parques infantiles temáticos, con el plan de ascensores y con los aparcamientos en altura, proyectos defendidos por el anterior grupo de Gobierno del Ayuntamiento?

Se trata de actuaciones gestionadas en las áreas de Servicios Públicos y de Viviendas Municipales, aunque estamos en estos días definiendo si también pasarán a mi área, a Infraestructuras. Pero se trata de proyectos que se harán.