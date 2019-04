La murga Zeta-Zetas gana los 25.000 euros del programa Got Talent de Telecinco

La murga Zeta-Zetas, formación crítica y de efectos especiales fundada en 2003 y que dirige Javi Lemus, ganó la cuarta edición del programa Got Talent de Telecinco, entre los doce finalistas de la cuarta edición de este espacio de televisión.



Zeta-Zetas hizo en la final de Got Talent una actuación a la medida de Risto Mejide, que siempre ha quedado prendado por las letras de Santi Martel. Si en la audición cantaron a los trasplantes, con La Radiografía, y en la semifinal el Hombre fuego y enamoraron por su referencia actual al incendio de la catedral de Notre Dame, la formación del carismático Javi Lemus se plantó anoche en la final de Got Talent con el personaje que tanto había sorprendido en Telecinco cuando conocieron el ingenio de Zeta-Zetas: el posit. Así, los ingeniosos Lemus y Martel mezclaron el "posit", del repertorio de 2017, con el hombre espejo, de 2016, tomando como hilo conductor El amigo imaginario, de 2018.



En la letra recriminaron la soledad de algunos mayores e incluyeron referencia a aquellas personas que se sienten presas en un cuerpo con el que no se identifican, para sentenciar: "Me convierto en su espejo para reflejar que lo que estás sintiendo aunque sea diferente es perfecto". Risto Mejide sentenció: "Os pondría todos los días en horario prime time para que todo el mundo vea vuestros mensajes".



Mientras, en la plaza de La Candelaria centenares de aficionados se dieron cita para animar a los chicos de Javier Lemus, que una vez se conoció el resultado de la votación telefónica revivió las mieles de la final que ganaron el pasado febrero. Anoche Zeta-Zetas voló, y no le hizo falta croma.





#GotTalentFinal Elegancia, sensibilidad y técnica: Mariela nos hace viajar con 'La vie en rose' https://t.co/4yPqkKZdm4 — Got Talent España (@GotTalentES) 29 de abril de 2019





#GotTalentFinal "Madre, soy sangre de tu sangre, quiero parecerme tanto a ti€ A Dios le pido tener conmigo yo quiero que esté siempre junto a mí, madre, madre" ha cantado Nazaret en una de las mejores actuaciones de la noche ?? https://t.co/rurlSxSrq8 — Got Talent España (@GotTalentES) 29 de abril de 2019

Precisamente, Cyntia, Juan San Juan , Murga Zeta Zetas y Nazaret se convirtieron en los más votados por le público. Finalmente, el presentador del programa, Santi Millán, anunció que Murga Zeta Zetas se alzaba con la victoria. Los canarios consiguieron el premio gracias a la potencia de sus letras con las que han denunciado la soledad y el aislamiento y tratado temas como la transexualidad, violencia machista y el abandono de ancianos.



El público ha decidido que el ganador de #GotTalentFinal sea... ¡¡MURGA ZETA ZETAS!! https://t.co/fenrUL3cxH pic.twitter.com/TBgzfVmHw9 — Got Talent España (@GotTalentES) 29 de abril de 2019