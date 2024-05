Los hombres ‘Z’

Zapatero reivindica el "patriotismo democrático" y agradece a ERC y Junts el apoyo a Sánchez / EP

Se sitúan nuestros hombres Z al final del abecedario, al cual dan vuelta colocándose los primeros del reino. Así que tenemos a los personajes del drama, Zapatero como Z1 y Zánchez como Z2, en el teatro de las Españas. Ya en esta columna en agosto 2010, hacíamos el retrato del Efecto Z1, con el juego de la «verdad y la mentira», que desarrollaba con su arsenal dialéctico, para quien desprovisto de valores le era posible mantener al tiempo una idea y su contraria sobre el mismo asunto. Deriva independentista en Cataluña y nacionalista en Madrid, negociar con ETA y atacarla policialmente, romper la Constitución y defenderla. En situación de conflicto tirar de dinero o ventajas políticas y patada hacia el futuro, mientras derivaban hacia el estado confederal bolivariano. Avanza con el sistema del «pensamiento débil», sobre el marco jurídico y legislativo, demuele la seguridad jurídica, la rotura del mercado y la polarización de los partidos. El proceso acabó en la quiebra país, el rescate europeo y Z1 en la oposición.

Hoy con Z2, nos retratan mejor desde el exterior en un tono de indiferencia y sorna. Desde Alemania, Der Spiegel nos asoma al bochornoso espectáculo de esta telenovela en 5 días. Libération, desde París, habla del suspense de golpes teatrales y acrobacias políticas. Que el romano Corriere de la Sera tilda de absoluta desvergüenza. El New York Times, de nuestro superviviente astuto, representando según The Economist el Drama King. Que la agencia Bloomberg coloca en la «evidente desesperación de un político en horas últimas». Desde Bruselas no entienden qué buscaba y no ven los beneficios, Lastrado en su último acto en la Eurocámara, cuando se despedía de la presidencia de turno española en diciembre 2023 y calificaba al presidente alemán del primer grupo , el PPE , Partido popular Europeo, Manfred Weber de nazi, y sin esperar réplica se ausentó de la Cámara. Cerrando con ello cualquier opción de futuro personal en la UE.

Este bochorno internacional y en la UE, incrementado por la audacia temeraria e imprevisible de Z2, traslada un estilo incompatible con la toma de decisiones políticas. Los ataques a jueces, tribunales, medios de comunicación y partidos erosionan la democracia y elevan los muros que polarizan la nación y la hacen ingobernable, sin presupuesto ni marco político sólido para apoyar la gestión de los fondos UE. Cuando una fuerza política pierde el sentido del ridículo, se convierte en un animal peligroso. Hoy con mayor debilidad que nunca, donde en la parte de su muro, las fuerzan que reúne preparan sus pagarés al cobro, Sumar, Podemos, ERC, JUNTS, Bildu y PNV. Y esta es la razón de habernos dejado sin presupuesto, ante la imposibilidad de atender todas las letras y conciliar con las derechas, que controlan el poder autonómico, ayuntamientos y senado. Rasgos tóxicos del procés extendidos a toda España. La mentira superada trasladando sus déficits al contrario.

Gobernar en el alambre y sin red, estableciendo un pulso sentimental a la sociedad es irresponsable. Pero le ha permitido cohesionar al partido, donde Page desde Castilla la Mancha, Juan Lobato desde Madrid y Barbón en Asturias, último reducto de la socialdemocracia, acaban laminados en el credo de Z2. Quien se aleja de su figura de Maquiavelo hispano, al desconocer que el «Príncipe no puede tener la moral del villano». Se acerca más al Falstaff de Shakespeare, hombre vanidoso y pendenciero, llevado del dinero prestado, que mete a su príncipe en problemas y luego cae en desgracia. Los casos Koldo, Pegasus y Begoña lo cercan. En nuestro drama se acerca a la figura de Simón Bolívar, que se enfrentó criollo con ferocidad al descalabro de los virreinatos hispanos de América, amenazando a muerte a «españoles y canarios». Su trágico legado se actualizó con el chavismo bolivariano, que ha demolido Venezuela.

Quienes no hemos creído en el teatro de la pareja de Moncloa, que en nuestra representación se acercaría a las duplas de Perón y Evita, Néstor y Cristina Kirchner, Maduro y Cilia Flores, Daniel Ortega y Rosario Murillo, cuyos gobiernos pretenden eternizar. Su alianza con el Grupo de Puebla representa el principal apoyo de Z2 y Z1, su embajador ante el mundo. La mujer de Z2 y nuestro presidente nos han sometido a un begoño con la colaboración del núcleo duro de la Moncloa. Desde Madrid, este 2 de mayo, nos situamos contra el muro de los mamelucos.