Archivo - El líder opositor ruso Alexei Navalni en una foto de archivo. / CBS/60 MINUTES / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

Para los asuntos turbios, Sánchez tiene un nuevo peón caminero. Es el ministro Oscar Puente, que tiene cierto parecido con Salvatore de Monferrate, el monje ayudante de Remigio de El nombre de la Rosa y creo que hasta fue alcalde de Valladolid. Alcalde puede ser cualquiera –me dice Anselmo–. Cuando hay que decir una ordinariez, o poner verde a alguien, llaman al ministro Puente y hay que reconocer que se le da bien. Y se pone nervisoso cuando algún viajero de tren no lo reconoce como Real Ministro y no le hacen la pleitesía plebeya y eso.

La deuda pública aumenta a un ritmo que no habrá bolsillos –los nuestros– que la cubran y los catalanes –los de la independencia no los otros– se han puesto chulos otra vez diciendo que las conversaciones secretas sobre la amnistía van a pasar por encima de los jueces y de lo que haga falta. Y que los que no estén dentro de la amnistía, pues se les indultará. Café para todos.

El rey se ha ido a Cataluña, pera entregar despachos a los recién nacidos jueces y juezas, para aprovechar y decir a los catalanes –y a quienes quieran escucharlo– que en un país constitucional, como se supone que es éste, los jueces y juezas son los encargados de hacer cumplir las leyes y de juzgar a quienes no las cumplen. Menudo papelón. Algunos de esos jueces acabarán como primer destino en Barbate. Donde ahora los autodenominados «progres» están defendiendo a los presuntos porque sus caras han salido en la tele.

Ha sido otro golpe de mano del rey, del que los catalanes dicen que no es su rey, pero bien sabe Dios que sí, porque España es una e indivisa, como los pisos de esta nuestra comunidad, que diría el señor Cuesta. Sánchez está perdido, pero mientras le dure la cosa él sigue dictando los menús del Falcon y regalando a Begoña móviles que no detectan los Pegasus. En este país de pandereta ya tiene serie televisiva hasta el Pequeño Nicolás, que se fue a vivir a Las Palmas para estar más lejos del foco mediático, ahora ha vuelto este caradura nacional que hacía favores a diestro y siniestro y se ganó sus buenas perras con ello, insiste mi amigo Anselmo. Lo dicho: país de Rinconete y Cortadillo.

Cuando escribo, los gallegos no han finalizado la votación. Cuando ustedes me lean, sí. O sea, que dejaremos el análisis para la próxima ocasión. No sé si estará otra vez el PP en la cabeza de Galicia, en el debate de RTVE al menos no estuvo y eso fue un error, como le pasó en las nacionales. Si el PP no ganó de manera contundente, adiós PP. No lo sé porque –me dice Anselmo– esta semana habrá reunión en Génova para disolverse o cambiar de líder. Si no, no he dicho nada. Anselmo a veces acierta. Yo discrepo con él en esto.

Mientras tanto, Putin se ha cargado a Navalni, que era el último que le quedaba y un animal paquistaní mató a golpes en España a un prenda rumano, compañero de celda. Pobre hombre. Así cuidan a sus presos las cárceles españolas y no quiero ahora escribir más sobre esto, porque tenemos ejemplos más cercanos que lejanos. Que conozco y bastantes. El mundo que conozco se ha vuelto totalmente loco. No estoy envejeciendo bien. No logro encajar tanto despropósito. Las leyes y principios que estudie ahora resulta que no valen y los valores menos. Putin quiere eliminar los satélites americanos a fuerza de explosiones nucleares. Y mientras tanto le aplaude Trump. ¿Será Putin el anticristo de las profecías?

El repaso de la semana no estaría completo si no habláramos de los tractores, aquí no he visto ni uno, no hay sector primario por mucho que Clavijo diga en Madrid.

Ahora los esfuerzos pasan no por solucionar lo primario, sino por dar a los independentistas los cafés que quieran, entre ellos el referéndum. El filósofo Marina, un tipo fantástico, dice que un referéndum consultivo y por tanto no vinculante revelaría cosas interesantes en Cataluña. ¿Y por qué no? Muchos se iban a quedar en ridículo, aunque seguramente harían trampas, como en Venezuela y como ya las hicieron en su día los catalanes. ¿Mandarían allí a Oscar Puente, disfrazado del cobrador del frac, como Mortadelo?