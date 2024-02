De la extravagancia a la originalidad

No se puede considerar a Yorgos Lanthimos un cineasta convencional. El realizador griego es propenso a exageraciones visuales, escenografías rocambolescas y actuaciones aparatosas. En anteriores trabajos, como Langosta, El sacrificio del ciervo sagrado o La favorita, ya se apreciaba una acusada tendencia hacia el vanguardismo conceptual y el desenfreno artístico, que causaba apasionadas adhesiones y viscerales rechazos. No obstante, ello le ha valido hasta la fecha para recibir cinco nominaciones a los Oscar y para ganar un Bafta y varios premios en dos ediciones del Festival de Cine de Cannes, entre otros galardones. Desde luego, no se puede negar que llama la atención y que despierta el interés del público y de la crítica. Ahora estrena Pobres criaturas, donde agudiza aún más el culto hacia la extravagancia y la provocación. Aun así, la estela de reconocimientos y alabanzas le sigue persiguiendo, pues acaba de conseguir once candidaturas a los Premios de la Academia de Hollywood y a los Bafta, así como dos Globos de Oro, entre ellos el de mejor película en la categoría de comedia o musical.

He de reconocer que no suelo encajar bien las excentricidades, ni en el mundo del arte en general, ni en el del cine en particular. Salvo raras excepciones, me cuesta introducirme en una historia histriónica donde todo tiende a la desmesura y a la desproporción en cualquiera de sus aspectos. El problema radica en que Pobres criaturas supone una loa a la rareza, a menudo ridícula, y a la sobre gesticulación interpretativa, lo que, ciertamente, no es mi estilo.

En cualquier caso, reconozco la valentía de la propuesta, así como su acierto en determinadas escenas. Incluso valoro el presunto intento de moraleja. Sin embargo, el envoltorio me parece artificial y aparatoso. En el inicio me esfuerzo por entrar en el relato pero, con el paso del tiempo, me canso y pierdo el interés. A mi juicio, no se trata de ser el más estrambótico y exótico, parámetros en los que este director sin duda destaca, sino en contar narrativa y visualmente una trama con sentido. No exijo una profunda seriedad ni una rigurosa credibilidad en el contenido que aparece en la pantalla. De hecho, me vienen a la mente numerosos títulos de género fantástico e imaginativo que me gustan mucho. Me refiero a esa sensación de hallarme ante una concatenación de ocurrencias, producto de una exacerbada inclinación hacia la exageración. Además, las casi dos horas y media de proyección se me antojan innecesarias.

Una joven embarazada se suicida para escapar de los malos tratos de su esposo. El cadáver de la mujer va a parar a manos de un visionario y excéntrico científico, que la resucita implantándole el cerebro del feto. Con cuerpo de adulta y cerebro de bebé, se muestra ansiosa por aprender y termina escapándose con un libertino abogado. Libre de los prejuicios de su época, la muchacha se embarca en un viaje sin vergüenza ni pudor.

Pese a todo lo expresado anteriormente, cabe reconocer un esfuerzo interpretativo muy reseñable. Si bien los excesos vienen impuestos por el cineasta y el guionista, los actores cumplen sobradamente con su función y destacan entre tantos colores excesivos, decorados rebuscados y vestimentas recargadas. Emma Stone, ganadora del Oscar a la mejor actriz por La, La, Land, ya trabajó con Lanthimos en La favorita. Notable intérprete, lleva a cabo una labor efectiva y sostiene con aparente facilidad sobre sus hombros una dosis considerable del peso del largometraje. Cuenta con opciones para ganar su segunda estatuilla de Hollywood.

Le acompañan dos nombres de reconocido prestigio. Por un lado, Mark Ruffalo, quien ha destacado en Spotlight, Foxcatcher, Zodiac o Mi vida sin mí. Por otro, Willem Dafoe, cuyo currículum resulta imposible de resumir, pero que se ha convertido en una figura de culto. Ambos actúan acompasados y sin desentonar en este delirante proyecto.