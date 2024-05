Cuando la tristeza se convierte en esperanza

Un fotograma de la película. / E. D.

Los David de Donatello son los galardones cinematográficos más prestigiosos otorgados por la Academia del Cine Italiano y, probablemente, también los más tardíos en entregarse. El próximo 3 de mayo, el mismo día en que se publicará esta crítica, las estatuillas reconocerán las producciones del año 2023, de modo que no podré reflejar el resultado. No obstante, la película que parte con mayor número de candidaturas, nada menos que diecinueve, es Siempre nos quedará mañana, que ya cuenta con uno asegurado y previamente anunciado: el denominado David dello spettatore, al título más visto por el público en las salas de proyección.

Aunque en su última edición, la candidata por Italia al Oscar al mejor filme de habla no inglesa fue Yo, capitán (que recibió la nominación, pero no el ansiado reconocimiento), Siempre nos quedará mañana cosechó un rotundo éxito dentro de sus fronteras, con una recaudación superior a los cuarenta millones de euros, convirtiéndose en la cinta más taquillera de la época posterior al covid, por encima de fenómenos mundiales como Oppenheimer o Barbie.

¿Pero qué tiene esta obra? Sobre todo, una extraordinaria capacidad para conmover y una certera habilidad para tratar un tema tan desagradable como el de los malos tratos con una visión que termina resultando bonita y esperanzadora. La propuesta engancha al espectador porque le compele directamente y le ofrece un ramillete de secuencias donde, finalmente, son la emoción, el optimismo y la reafirmación femenina los que destacan. Tal vez el guion suscite algunos reparos y quizá la narración se altere para alcanzar los propósitos de la directora pero, en cualquier caso, no cabe duda de que desprende sensibilidad. Si después de contemplar una historia tan triste, prevalecen en la memoria los momentos hermosos, alegres y alentadores, la labor de maquillaje autoimpuesta ha surtido su efecto.

En la Roma de la década de los cuarenta, una mujer, madre y esposa, se limita a ejecutar tales roles conforme a las reglas impuestas en la época. No parece contar, en principio, con más opciones, toda vez que las penurias post bélicas y la compañía de un marido tosco y embrutecido no le animan a explorar otros caminos, pese a los malos tratos continuos que padece. El hombre no pierde ocasión de proclamar su dominio y superioridad dentro de la casa, y tan sólo respeta a su propio padre. Ante semejante tesitura, la única ilusión de ella se centra en el casamiento de una de sus hijas, enlace que también la novia justifica en el deseo de escapar de su familia. Cuando el panorama parece condenado a perpetuarse, un repentino giro abrirá la puerta a que la protagonista se replantee su existencia.

Paola Cortellesi asume la doble faceta de directora e intérprete principal. Muy conocida en su país de origen, con este trabajo ha dado el salto a la esfera internacional. Realiza una buena labor en las dos actividades que desempeña y consigue firmar un trabajo que, a mi juicio, trascenderá y se convertirá en un clásico del cine italiano. No parece sencillo aunar delicadeza y brutalidad, hermosura y barbarie, tristeza y esperanza. Y en esta capacidad estriba su mayor logro, al margen de cuestionamientos de técnica o estilo. Quién sabe si, con menos tacto, el proyecto hubiera sido un fracaso. Pero el hecho cierto es que se alza como un éxito llamado a contribuir a la lucha contra la violencia de género de un modo más eficaz que otras propuestas realistas y desgarradoras.

Completan el reparto el actor Valerio Mastandrea, cuyo personaje peca de excesiva caricaturización y que en 2009 participó en el musical Nine, a las órdenes de Rob Marshall, Romana Maggiora Vergano, Emanuela Fanelli y Giorgio Colangeli.